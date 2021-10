MOREAU, Jeanne (née Servant)



De Saint-Rémi, le 20 octobre 2021, à l'âge de 82 ans est décédée Mme Jeanne Servant, épouse de M. Gérard Moreau.Jeanne va rejoindre ses enfants Nicole et Normand et laisse dans le deuil son époux Gérard, sa fille Diane (Gilles), ses petits-enfants Kenni (Stéphanie), Carl (Kim), Isabelle et David, son arrière-petit-fils Anthony, ses frères et soeurs Raymond, Marcel, Monique (Guy) et Dolorès (Céline), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :La famille recevra vos condoléances en l'Église de Saint-Rémi, 840 rue Notre-Dame, St-Rémi, Qc, J0L 2L0, le samedi 30 octobre 2021 dès 10h, suivi des funérailles au même endroit à 11h. En raison de la pandémie de COVID-19, le respect des mesures sanitaires est demandé.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un envoi de fleurs le jour des funérailles.