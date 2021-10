MIGNAULT, Gabrielle

Le 29 septembre 2021, notre chère soeur, madame Gabrielle Mignault, est décédée au CHSLD Accueil Du Rivage à St-Antoine-sur-Richelieu.Malgré notre chagrin occasionné par son départ, nous la savons maintenant libérée de toute souffrance et nous savons qu'elle continuera de vivre dans le coeur de chacune et chacun de nous, ses proches : Paul (Suzanne Sigouin), Rémi (Jacqueline Dubé) et Lise ; ses belles-soeurs : Ghislaine Bérubé, Cécile Boudreau, Claudette Pineault et Denyse Chênevert ; son beau-frère Gilles Marsan.Elle est allée rejoindre nos parents : Marie Langelier et Zéphirin Mignault ainsi que Léonard (prêtre), Fernande (Jean-Léon Bélanger), Jeannette (Franciscaine Missionnaire de Marie), Origène, Janine (John Pelletier), Marguerite (Michel Caron), Céline (Claude Bernard), Marie-Paule, Jean, André et Pascal.Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e) s.Notre soeur Gabrielle a toujours été une femme combative et généreuse. Elle s'est activement impliquée dans la défense des droits, la promotion du transport adapté et la mise sur pied de loisirs pour les personnes handicapées. Elle a fait partie d'un Conseil d'Administration d'une Association pour personnes handicapées. Elle y a siégé comme Présidente et aussi comme secrétaire. Très déterminée, dévouée et impliquée, elle a fait beaucoup de démarches et de représentations, tant au niveau local que régional, pour promouvoir les droits des personnes handicapées et améliorer ainsi leur environnement pour le rendre plus adapté à leurs conditions physiques. C'était son cheval de bataille. Elle a reçu la mention honorifique "Bénévole de l'année à la ville de St-Hyacinthe" dans le cadre de la semaine nationale pour l'intégration des personnes handicapées, pour ses efforts et ses accomplissements dans le domaine de l'implication sociale (l'Accès c'est un droit). Elle a également reçu deux certificats : l'un comme fondatrice-pionnière du Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du Transport Adapté (RMUTA) lors du 15ème anniversaire en 2004, à St-Hyacinthe, et un autre pour Membre honoraire.Notre famille tient à remercierle personnel de l'Accueil Du Rivage. Notre soeur Gabrielle a été accueillie chez-vous le 2 septembre 2015 et elle y a été très bien traitée jusqu'à ses derniers moments. Unà la directrice et son équipe pour leur humanité, leur implication, leur dévouement, leur délicatesse ainsi que le suivi auprès des spécialistes.au Docteur Desrochers et l'équipe médicale pour les bons soins ; aux préposé(e)s "pour le respect et l'amour des résidents" ; aux cuisiniers-cuisinières "pour leurs bons p'tits plats" ainsi qu'à l'équipe d'entretien "pour la propreté des lieux".Merci aussi à l'équipe du Centre d'accueil Marcelle-Ferron, de Brossard, qui l'a reçue et traitée en mars 2020 pour la COVID-19.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Afin de respecter toutes les mesures sanitaires en raison de la Covid-19, la résidence funéraire Maska vous demande de privilégier vos condoléances par le biais de notre site internet.La famille recevra vos condoléances à la :5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6le samedi 6 novembre 2021, de 19 h à 21 h et dimanche le 7 novembre 2021 de 11h à 13 h suivie d'une cérémonie hommage qui sera célébrée dans la chapelle de la résidence funéraire sur invitation seulement.Afin de respecter les nouvelles normes de la santé publique, la résidence funéraire acceptera 50 personnes à la fois. Pour la famille, il serait regrettable que parents et amis se privent de venir au salon funéraire, puisque le personnel de l'établissement sera en mesure d'assurer le bon fonctionnement et le respect des normes en vigueur.Le personnel de la Résidence funéraire Maska offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.