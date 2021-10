CABANA, Marcellin



À Boucherville, le 17 octobre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marcellin Cabana, époux de feu madame Jeannine Lavoie.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Danis Tremblay) et Élaine, ses petits-enfants Olivier, Andréanne, Gabrielle et Vincent, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Suzanne (Jacques Hébert), son frère Jean-Guy, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 6 novembre à compter de 14 h en l'église Saint-Sébastien, 780 rue Pierre-Viger, Boucherville. Les funérailles, en présence des cendres auront lieu le même jour à 15 h en l'église Saint-Sébastien et de là au cimetière de Boucherville.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Les arrangements funéraires ont été confiés au :Tél. 450 655-6036 // Téléc. 450 655-0941