DUPUIS, Jean-Marc



À Brossard, le 12 octobre 2021 est décédé à l'âge de 87 ans, M. Jean-Marc Dupuis, époux de Mme Madeleine Quesnel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Johanne (Claude), Lyne (Danny), Josée (Jocelyn) et Stéphane (Julie) ainsi que ses petits-enfants, Marc-André, Maude, Patrick, Francis, Frédéric, Alexandre et cinq arrière-petits-enfants, son frère Alain, ses soeurs Martine et Céline, ses beaux-frères et belles-soeurs et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 30 octobre de 13h à 16h à:7679 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARDwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.