LAVOIE, Gilles



À Laval, le 10 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Gilles Lavoie, époux de Madame Odette Lacroix.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie (Pierre), Sophie, ses petits-enfants, Vincent, Gabriel (Stéphanie), Sabrina, Kelly-Ann et leur conjoint-conjointe respectif, ses arrière-petits-enfants, Jacob et Florence, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ses collègues de travail aux Serres Sylvain Cléroux et chez Nova Bus, ainsi que de nombreux amis.Un merci tout spécial à Mariana et Michel pour leur dévouement exceptionnel tout au long de sa maladie.Également, la famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.La famille recevra les condoléances le samedi 13 novembre 2021 de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. Vous pourrez assister à celle-ci en ligne en vous rendant 5 min avant au :Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié en sa mémoire.