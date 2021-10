TRUDEL, Simon



6 avril 1983 - 6 septembre 2021De Mascouche, le 6 septembre 2021, à l'âge de 38 ans, est décédé Simon Trudel, fils de Christiane Lambert et de Normand Trudel (Harving Olivier).Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa conjointe Stéphanie Desjardins, sa soeur Karinne Trudel (Michel Coulombe), ses filleules Axèle, Ozalée et Alanie, ses neveux Vincent et Antoine, de même que ses oncles, tantes, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 4 novembre de 19h à 22h, le vendredi 5 novembre de 10h à 12h, 14h à 17h et 19h à 22h et le samedi 6 novembre dès 9h au:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEles funérailles auront lieu le samedi 6 novembre à 11h à l'église St-Henri de Mascouche. L'inhumation suivra.Des fleurs ou des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.au www.guaymascouche.ca