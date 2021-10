PILON, Monique



À Vaudreuil-Dorion, le vendredi 8 janvier 2021, est décédée madame Monique Pilon. Son père Eugène, sa mère Marie-Anne et son frère Claude l'ont précédée dans l'éternité. Elle laisse de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 30 octobre 2021 à 10h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion, suivi du service religieux qui sera célébré à 11h et de l'inhumation au cimetière du même endroit.Très impliquée au niveau de la conservation du patrimoine, des dons à la Fondation Hormisdas Pilon (a/s du Musée régional Vaudreuil-Soulanges, 431, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, QC, J7V 2N3) contribueraient à poursuivre l'oeuvre commencée.www.aubryetfils.com