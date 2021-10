Accident mortel en Chaudière-Appalaches: un bambin de 4 ans succombe à ses blessures

Un enfant de 4 ans a perdu la vie après avoir été écrasé par un VTT dans lequel il était passager et qui s’est renversé, vendredi soir, à Irlande en Chaudière-Appalaches.

L’incident s’est produit vers 19h50, sur la route Turgeon, dans la petite municipalité située à l’ouest de Thetford Mines.

C’est un homme qui conduisait le véhicule, communément appelé côtes à côtes, lorsque ce dernier s’est renversé pour une raison qui reste à déterminer. L’enfant, qui était passager du VTT, s’est alors retrouvé sous celui-ci.

Dès l’arrivée des secours, des manœuvres de réanimations ont été réalisées sur la jeune victime, explique Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

« Malheureusement, son décès a été constaté plus tard en soirée, au centre hospitalier », indique la sergente.

Des reconstitutionnistes et des enquêteurs ont expertisé la scène de l’accident toute la nuit. L’analyse a pris fin vers 5h30, samedi. L’enquête se poursuit pour établir avec certitude les causes et circonstances du drame.

Toutefois, il n’y aurait pas d’éléments criminels associés à cet incident, d’après Mme Dorsainville.