Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Festival SPASM

Photo courtoisie

L’Halloween approche à grands pas et, comme chaque année depuis 20 ans, le Festival SPASM marque l’événement en proposant aux amateurs de cinéma de genre ou insolite une sélection de courts métrages d’ici et d’ailleurs. Plusieurs films d’horreur sont bien sûr au menu, mais la programmation ratisse très large en offrant aussi de la science-fiction, un « cabaret trash » et même quelques westerns. Parmi les titres québécois à ne pas manquer, soulignons Frimas, un thriller dystopique de Marianne Farley (Marguerite) mettant en vedette Karine Gonthier-Hyndman. SPASM se déroule en salle (au Club Soda) et en ligne jusqu’au 31 octobre.

► Où : spasm.ca

-Maxime Demers

Tout autour et Rue Langevin

La saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et compositrice québécoise Annie Dominique montera sur les planches, ce soir, au Studios Piccolo, en compagnie de son quartet. Elle offrira, devant public, des pièces que l’on retrouve sur ses albums Tout Autour et Rue Langevin et peut-être, aussi, du nouveau matériel. L’ex-membre du Jazz Big Band de Vic Vogel sera accompagnée par le tromboniste Jean-Nicolas Trottier, le pianiste Jonathan Cayer, le contrebassiste Morgan Moore et le batteur Alain Bourgeois. Ce concert, de la série Jazz en Rafale, est aussi offert en direct en webdiffusion et il sera possible d’y accéder en rattrapage jusqu’au 3 janvier 2022.

► Où : jazzenrafale.ca

-Yves Leclerc

Loud cinétique

Photo courtoisie, Télé-Québec

Dans notre cahier Weekend du 16 octobre, nous avions écrit que l’émission spéciale Loud cinétique devait être diffusée samedi dernier. Or, c’est plutôt ce soir, le 23 octobre à 21 h, que l’émission sera présentée sur les ondes de Télé-Québec. Toutes nos excuses ! Dans Loud cinétique, on a droit à un mélange de prestations live et d’entrevues en mode documentaire. Le rappeur y aborde la création de son nouveau disque, en plus d’en dévoiler trois nouveaux titres. Dans cette spéciale d’une heure, Loud s’entoure de collaborateurs comme Souldia, 20Some, Lary Kidd, MikeZup, Charlotte Cardin et Alexandra Stréliski.

► Où : Ce soir 21 h, à Télé-Québec, et en rattrapage au telequebec.tv

-Raphaël Gendron-Martin

Anniversary, Duran Duran

Capture d'écran tirée de Youtube

Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu autant de plaisir à écouter, et surtout regarder, du Duran Duran. Pour accompagner Anniversary, nouvel extrait de leur album Future Past, les idoles des années 1980 ont fait un clin d’œil à leur passé de rois du vidéoclip. On les retrouve au cœur d’une sorte de manoir, dans une décadente fête dont les invités sont les sosies de célébrités, de la reine Elizabeth II à Elton John, en passant par Lady Gaga, Daniel Craig et la liste est longue. Des doubles d’eux quand ils étaient dans la vingtaine se joignent même au party.

► Où : youtube.com

- Cédric Bélanger