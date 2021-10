Un vent de renouveau pour le conseil d’administration du Mouvement Desjardins

Desjardins est heureux d’annoncer que six nouveaux administrateurs et administratrices se joignent le conseil d’administration du Mouvement Desjardins.

Le conseil d’administration compte maintenant sur l’apport de 15 membres élus issus du réseau des caisses et représentatifs de sa base coopérative ainsi que de 6 membres aux compétences complémentaires provenant d’horizons diversifiés, tous et toutes indépendants de la direction.

Les administrateurs présentés aujourd’hui ont de solides expériences et expertises en marché des capitaux, actuariat, comptabilité, droit des affaires, agroalimentaire et développement durable.

Nomination de M. Luc Bachand

Titulaire d’un B.A.A de HEC Montréal, d’un MBA de l’Université Concordia ainsi que d’un titre d’administrateur de société (IAS.A) et Fellow de l’Institut des banquiers canadiens (FIBC). Le cheminement professionnel de M. Bachand l’a amené à occuper les fonctions de vice-président du conseil et chef Marchés de capitaux d’une grande banque canadienne pour le Québec où il dirigeait le secteur banque d’affaires et services aux sociétés. Riche de son expérience, M. Bachand siège désormais au sein de plusieurs conseils d’administration.

Nomination de M. Jordan Baril-Furino

Titulaire d’un MBA conjoint de l’ESG UQAM et de l’Université Paris-Dauphine ainsi que d’un baccalauréat en ingénierie de l’Université Laval, M. Baril-Furino est vice-président adjoint aux opérations au sein d’une entreprise du secteur agroalimentaire. Membre de l’ordre des ingénieurs du Québec, son expérience est axée sur la gestion et la planification opérationnelle ainsi que sur l’amélioration continue de procédés. Il est administrateur de sa caisse depuis 7 ans.

Nomination de Me Maryse Lapierre

Titulaire d’un diplôme de droit notarial ainsi que d’un baccalauréat de l’Université Laval, Mme Lapierre exerce en pratique privée dans les domaines du droit immobilier, des sociétés et des successions. Administratrice de sociétés certifiée (ASC) et membre du comité de gouvernance de la Chambre des notaires du Québec, elle est aussi très impliquée dans le milieu socioéconomique de sa municipalité, notamment dans les domaines du commerce, de l’urbanisme et de l’environnement. Elle est administratrice de sa caisse depuis plus de 20 ans.

Nomination de M. Denis Latulippe

Actuaire de formation (FICA), M. Latulippe est titulaire d’un MBA avec spécialisation en assurance santé ainsi que d’une maîtrise en politiques sociales (pensions) de la London School of Economics and Political Science. Il est professeur à l’École d’actuariat de l’Université Laval. M. Latulippe est administrateur de sociétés certifié (ASC). Il a collaboré pendant près de 20 ans avec l’Organisation des Nations unies, d’abord comme actuaire principal et conseiller. Il a notamment été actuaire en chef d’une société d’assurances pendant 6 ans et vice-président Services à la clientèle, TI et finances de cette même organisation de 2007 à 2012. Il a été membre de son comité de direction de 2007 à 2012. Il a été administrateur d’une compagnie de réassurance de 2013 à 2019.

Nomination de M. Michel Magnan

Outre ses titres comptables, M. Magnan détient un doctorat en administration des affaires de l’Université de Washington. Il est professeur-chercheur distingué de l’Université Concordia et professeur titulaire de la Chaire Stephen A. Jarislowsky en gouvernance d’entreprise de l’École de gestion John-Molson de la même université ainsi qu’administrateur de société certifié (ASC, C. Dir.). Il est également membre du comité de retraite et du sous-comité de placements du Régime de retraite des employés de l’Université Concordia.

Nomination de Mme Patricia-Ann Sarrazin-Sullivan

Titulaire d’un baccalauréat en architecture de l’Université McGill et administratrice agréée, Mme Sarrazin-Sullivan est une architecte et entrepreneure qui a fondé sa propre société d’architecture et une professionnelle accréditée en conception et construction de bâtiments durables. La pratique architecturale de Mme Sarrazin-Sullivan est notamment guidée par la modération de l’empreinte des projets et les économies d’énergie. Enfin, elle est administratrice depuis plus de 16 ans d’une Caisse.