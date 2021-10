GILL, Michelle



À l'Unité Myosotis de Sorel-Tracy, le 14 octobre 2021 est décédée à l'âge de 75 ans, madame Michelle Gill, demeurant à Sorel-Tracy. Elle était la fille de feu Germaine Côté et de feu Alexandre Gill.Elle laisse dans le deuil ses fils: Jacques et Daniel Gariépy; ses frères et soeurs: Lyette, Claude (Liliane Traversy), Jacques (Denys Laquerre), Suzelle, Luce, Monique (Richard Hould), Benjamine (Georges Joyal), Yvan et Jean-François (Diane Kouri); ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que d'autres parents et amis.Dans le souci de respecter les dernières volontés de Mme Michelle Gill, il y aura crémation et une cérémonie aura lieu en toute intimité au printemps 2022.Des dons faits en sa mémoire à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.Direction funéraire:912 CHEMIN ST-ROCHSOREL-TRACY, QC J3R 3K5Tél: 450.743.3607salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.ca