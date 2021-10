ROUSSEAU, Fernand



Le 14 octobre 2021, à Beloeil, est décédé M. Fernand Rousseau, à l'âge de 85 ans.Il laisse derrière lui ses enfants de premières noces, Yvan, feu Roger, Gaby, Jocelyn, Linda, Martine et Alain Rousseau, ainsi que ses enfants de seconde union, Sylvie Audit, Patrick Rousseau et Dany Rousseau et la mère de ses trois derniers, Gaétane Audit. Il laisse aussi dans le deuil ses nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 29 octobre 2021 dès 13h. Une liturgie suivra à 15h30 à la chapelle du complexe. Une crémation aura lieu par la suite au Crématorium le Jardin de la Vallée du Richelieu.