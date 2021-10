CODEY, Francis



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le dècès de Francis Codey, le 14 octobre 2021, à l'âge de 90 ans, au Lac de-la-Sucrerie à Vendée.Son départ laisse un grand vide pour les êtres qui lui étaient chers, son épouse bien-aimée et dévouée, Lucille Reid, sa belle grande famille, ses amis et ses compagnons d'Hydro-Québec.Un grand merci à tout le personnel du soutien à domicile du CLSC de Tremblant.Conformément à ses volontés, la célébration de sa vie se déroulera au Centre communautaire de Vendée, 1814, chemin du Village, Vendée, ce 20 novembre, entre 11h et 17h.Étant donné les mesures sanitaires en vigueur, il ne sera pas permis d'être plus de 25 personnes à l'intérieur et 50 personnes à l'extérieur. Distanciation et couvre-visage obligatoires. Un registre de présence est requis.