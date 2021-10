GAUTHIER (née PERRIER)

Suzanne



À Montréal, le jeudi 21 octobre 2021 est décédée, à l'âge de 89 ans, Suzanne Perrier, épouse de feu Gérard Gauthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bernard (Nicole), France (Louis) et Claudine (Jean); ses petits-enfants Vicky, Audrey, Marie-Pier, Valérie, Sarah, Charles et Anne; ses arrière-petits-enfants Henri, Béatrice, Alexander et les jumeaux; ses soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église Ste-Claire, 8615 rue Sainte-Claire, Montréal, le samedi 30 octobre 2021 dès 9h, suivi des funérailles au même endroit à 10h.Des dons à la Fondation du cancer du sein seraient appréciés.