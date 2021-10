Congestion routière à Montréal : «l’une des pires fins de semaine», affirme le MTQ

La fin de semaine ne sera pas de tout repos pour les automobilistes de la région métropolitaine.

Plusieurs fermetures importantes compliquent la circulation et forcent les gens à prévoir leurs déplacements. De nombreux travaux ont lieu sur des axes autoroutiers stratégiques, dont la 40, la 25 et la 13.

«Depuis le début de l’année 2021, c’est très certainement l’une des pires fins de semaine en termes d’entraves, si ce n’est la pire», a affirmé à TVA Nouvelles la porte-parole du ministère des Transports, Sarah Bensadoun.

Voici un aperçu des entraves de cette fin de semaine.

- Autoroute 40 : fermeture complète en direction ouest entre les échangeurs des Laurentides et Décarie.

- Autoroute 25 et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : fermeture complète en direction nord entre la sortie 90 (La Prairie) et l’entée des rues Notre-Dame Est et Curatteau (Montréal). En direction sud, 1 voie est fermée entre le début du tunnel et la route 132.

- Échangeur Saint-Pierre : Fermeture complète de la bretelle reliant l’autoroute 20 à la route 138 ouest et au pont Honoré-Mercier.

- Pont Louis-Bisson (autoroute 13) : Dans les deux directions, fermeture d’une voie le jour (et 2 voies le soir et la nuit).

Pour les détails complets, voir sur le site de Mobilité Montréal.

