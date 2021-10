Coupe du monde de patinage de vitesse: un podium pour Courtney Sarault

Dans une journée plutôt pénible pour le Canada, la Néo-Brunswickoise Courtney Sarault a remporté une médaille d’argent au 1500 m, samedi, à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste de Pékin, la première compétition internationale de la saison.

«J’ai abordé les courses en ayant comme objectif d’avoir du plaisir, tout simplement, a indiqué Sarault, agréablement surprise après avoir éprouvé des difficultés avec ses lames et ses bottines durant l'échauffement, dans un communiqué transmis par Patinage de vitesse Canada. J’ai fini par remporter une médaille d’argent, alors je suis fière de moi parce que j’ai persévéré quand je pensais qu’il n’y avait plus rien à espérer.»

Seule la Sud-Coréenne Lee Yu-bin a devancé la Canadienne au terme de cette finale, où la Québécoise Kim Boutin a par ailleurs terminé cinquième. L’Américaine Kristen Santos a complété le podium.

Au 500 m, grande déception, alors que les Canadiennes ont été exclues des finales. La Polonaise Natalia Maliszewska l’a emporté sur cette distance, devant l’Italienne Arianna Fontana et la Sud-Coréenne Choi Minjeong. Florence Brunelle, Alyson Charles et Boutin ont fini respectivement 11e, 17e et 20e au classement.

Concernant le relais féminin, la formation du Canada n’a pu se qualifier pour la finale, ayant été coincée en demi-finale dans une vague qui rassemblait également la Corée du Sud et la Chine.

Dommage pour Pierre-Gilles

Chez les hommes, le Québécois Jordan Pierre-Gilles avait l’occasion de causer une magnifique surprise lors de la finale du 500 m, mais il a été pénalisé lors de la finale en raison de faux départs. La Hongrie a alors signé un doublé avec, dans l’ordre, Shoalin Sandor Liu et John-Henry Krueger, autrefois représentant des États-Unis. Le Kazakh Denis Nikisha a pris le troisième rang.

«Ç’a été une super belle journée, a néanmoins reconnu Pierre-Gilles. J’étais vraiment content de mes performances, et fier, parce que ç’avait été une bonne journée, avec de bonnes courses. Je me suis rendu jusqu’en finale A et là, le Chinois Wu et moi avons été disqualifiés pour deux faux départs. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis évidemment déçu, mais je pense qu’il faut en tirer du positif et ça me rend affamé pour la suite.»

Au 1500 m, Charles Hamelin et Steven Dubois n’ont pu prendre part à la grande finale, terminant plutôt quatrième et cinquième de la finale B respectivement. Le Russe Semin Elistratov a remporté l’or à cette épreuve, devant Adil Galiakhmetov, du Kazakhstan, et Kai An, de la Chine.

Le relais masculin a pour sa part été pénalisé en demi-finale, étant exclu de l’ultime course prévue dimanche. En plus des autres épreuves de relais, dont la mixte, la Coupe du monde de Pékin fera place au 1000 m, dimanche, chez les hommes et les femmes.

