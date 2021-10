CPE : Un gros chantier de ressources humaines

Le premier ministre François Legault ne pouvait pas être plus clair à propos de la mise en œuvre de 37 000 nouvelles places en CPE : « On veut que ça démarre au plus sacrant. »

Même sur l’échéancier du 31 mars 2025, M. Legault démontre de l’impatience : « Je trouve ça long, trois ans et demi, mais on m'a promis que c'était un maximum. »

Mais, est-ce que c’est réalisable ? Est-ce que le gouvernement va réussir ?

La pression est maintenant sur les épaules du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Le gros nuage gris

La plus grande énigme est sans aucun doute le nombre de nouvelles éducatrices demandées pour réaliser ce grand chantier. Près de 18 000 nouvelles éducatrices devront être formées d’ici trois ans et demi.

C’est là que ça risque de coincer.

Il y a déjà un manque d’environ 2 000 éducatrices présentement. Le gouvernement devra mettre les bouchées doubles et modifier en profondeur la formation des éducatrices pour arriver à leur fin.

La pénurie de la main-d’œuvre frappe partout. Cette réalité est un gros nuage gris au-dessus de toutes les promesses énoncées dans le discours d’ouverture, dont celle des garderies.

Le gouvernement aimerait bien que des groupes de parents forment des ONBL pour créer des nouveaux CPE. Mais, on comprend que ce n’est pas tout le monde qui a le goût de s’embarquer dans cette aventure ne sachant pas si le personnel sera au rendez-vous.

Le plan B

Pour augmenter le nombre de places, le gouvernement aura peut-être plus de chance auprès des CPE déjà existants, qui pourront désormais accueillir plus de bambins. Le gouvernement dans son projet de loi 1 veut accroître la limite de capacité maximale de 80 à 100 enfants.

De plus, les établissements déjà en fonction sont peut-être les plus propices à vouloir se lancer dans une nouvelle construction.

Sinon, le gouvernement a un plan B.

Jeudi, le ministre Lacombe a dit: « Dans certaines régions, c’est plutôt rare, mais dans certains endroits, on n’a pas de projet déposé. On va y remédier en se donnant droit de construire nous-mêmes les installations, d’initier les projets. »

Par la suite, le gouvernement pourrait demander aux parents de former un conseil d’administration afin de prendre le tout en main.

En évoquant cette possibilité, il a maintenant certain que le gouvernement va devoir mettre en place ses propres projets de construction pour remplir sa promesse de 37 000 places.

Cependant, leur plus gros chantier sera toujours de trouver 18 000 éducatrices.