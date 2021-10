COUTURE, Dre Pauline



C'est avec une immense peine que nous vous annonçons le décès du Dre Pauline Couture, survenu à son domicile, le 20 octobre 2021.Fille aînée de feu Lionel Couture et de Jeannette Rella, elle laisse dans le deuil, outre sa mère, son mari des 30 dernières années, Réjean Charbonneau, avec qui elle a eu une vie remplie d'amour.Elle laisse aussi dans le deuil son frère Roger (Carole Duval), ses soeurs Ginette (Yvon Frongillo) et Louise (Denis Charbonneau), son beau-frère Jean-Marcel Charbonneau (Chantal Brazeau), sa belle-soeur Guylaine Charbonneau (Richard Thellen), ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses amis, amies et ses collègues de travail.Dès 9h30, la famille recevra vos condoléances à l'église Ste-Anastasie de Lachute, le samedi 30 octobre 2021 et, selon ses souhaits, un service religieux se tiendra à 11h. L'inhumation se fera au cimetière de Saint-André d'Argenteuil.Pour continuer son oeuvre, des dons à la recherche sur le cancer seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles à l'église.MOZART DESFORGES INC.331, AVE BETHANY, LACHUTETél. 450-562-3636 Téléc. 450-562-6864Courriel: resfunmozart@videotron.cawww.complexemozartdesforges.com