Des efforts insuffisants et incohérents pour atteindre les cibles climatiques d’ici 2030

Les efforts du Canada pour atteindre ses objectifs climatiques d’ici 2030 ne sont pas suffisants ni cohérents, selon l’Institut de l’énergie Trottier (IET).

«Ce qu’on voit, c’est qu’il y a un trou immense entre ce qu’on nous annonce comme réduction et ce qu’on voit comme effort sur le terrain. Que ce soit pour fermer les centrales au gaz qui font de l’électricité ou encore pour les remplacer par des sources à zéro émission ou la décarbonisation du secteur du bâtiment, par exemple», déplore Normand Mousseau, directeur de l’IET.

Ce dernier estime que «tout le monde se traîne un peu les pieds» alors que le Canada a l’intention de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40% d’ici 2030.

«On le voit avec Hydro Québec qui signe des contrats avec Énergir pour maintenir le gaz naturel dans le réseau, alors que c’est incompatible avec nos objectifs», explique celui qui est également professeur titulaire en physique à l’Université de Montréal.

Si les objectifs sont fixés par le fédéral, ce sont les provinces qui jouent un rôle important vers l’atteinte des cibles en fonction des décisions qu’elles prennent en ce sens.

«On a quand même un plan plus solide au Québec qu’à peu près partout ailleurs au Canada, mais ce plan-là est encore loin d’être suffisamment solide pour nous amener à nos objectifs de 2030. Il faut relever la barre et c’est difficile. [...] Il faut accepter de prendre des risques», croit Normand Mousseau.

«Oui, on risque de se tromper en allant de l’avant, mais si on ne le fait pas, c’est certain qu’on n’y arrivera pas. Les coûts de l’inaction sont immenses. Oui, il y a des coûts pour agir, mais ne pas agir va aussi coûter cher», ajoute-t-il.

Pour atteindre les cibles fixées, le gouvernement doit adopter des plans sectoriels, conclut M. Mousseau.

