STE-MARIE HOUDE, Gisèle

STE-MARIE, Jacques1934 - 2021Nous vous annonçons, une profonde tristesse au coeur, les décès de Mme Gisèle Houde et de M. Jacques Ste-Marie, survenus le 12 octobre 2021, à l'âge de 85 et 87 ans.Dans le deuil, ils laissent leurs 2 enfants, Barbara (Rodrigue) et Bruno (Christine), leurs petits-enfants Jonathan, Alexandre et Marie-Ève, leur arrière-petite fille Axèle, frère, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 29 octobre 2021, de 9 h à 13 h à la :Une cérémonie suivra à 13 h à la chapelle de la résidence funéraire.Pour y assister virtuellement, veuillez consulter le site internet de la Coopérative Funéraire du Grand Montréal.L'inhumation aura lieu au Cimetière-Paroisse de Saint-Hubert, 5310, chemin de Chambly (Saint-Hubert) à 14 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Escale Notre-Dame, 1475, av. Morgan, Montréal, Qc, H1V 2P6.Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Stéphane Lessard.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leurs attentions particulières.