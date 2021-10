BLANCHET GUIMOND, Gisèle



À Longueuil, le 18 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Gisèle Guimond Blanchet, épouse de feu M. Gilles Blanchet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques, feu Claude et Luc (Sylvie), ses petits-enfants Martine, Caroline, Josée, Pierre-Luc,(arrière-petite-fille Alice) et Alex, son frère Gilles (Nicole), ses soeurs Lise (Auguste) et Pierrette (Gaston), ses beaux-frères et belles-soeurs Denis et Denise, feu Pierre et Mariette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 30 octobre 2021 de 18 h à 22 h et le dimanche 31 octobre 2021 de 9 h à 11 h (50 personnes en alternance) à la fois, à la :En raison du covid-19, nous sommes soumis à une restriction de 50 personnes en alternance, il serait important, si possible, de faire parvenir à la famille l'heure approximative de votre arrivée ou présence. Merci!Une cérémonie en sa mémoire aura lieu à 11 h en toute intimité. Pour tous ceux et celles qui ne pourront être présents, la famille vous invite à partager ce moment via le lien disponible sur le site (mot de passe requis, fourni par la famille) :