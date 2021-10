Elton John confirme son duo de Noël avec Ed Sheeran

Les chanteurs anglais vont bel et bien nous proposer une chanson pour les fêtes.

C'est donc officiel : comme l'avait annoncé Ed Sheeran il y a quelques jours, Elton John et lui vont bel et bien collaborer sur un morceau de Noël. L'interprète de «Tiny Dancer» a effectivement confirmé cette bonne nouvelle auprès du magazine NME, admettant toutefois être surpris que son compatriote en ait déjà parlé alors qu'il leur a été demandé de ne rien dire.

«Il a déjà vendu la mèche, n'est-ce pas? On m'a dit de ne rien dire, mais Ed Sheeran va aux Pays-Bas avec sa grande bouche!» a plaisanté l'artiste. «C'est censé sortir, mais nous n'avons pas fini. Il y a encore du travail.»

Teasant cette collaboration, Elton a ajouté : «Je ne peux pas en dire plus, car c'est entre ses mains.»

Lors d'une interview avec la station néerlandaise NPO Radio 2 il y a quelques jours, Ed a effectivement révélé qu'Elton l'a contacté l'année dernière et lui a proposé de collaborer avec lui sur ce morceau après avoir appris que son propre succès «Step Into Christmas» s'était hissé dans les palmarès anglais pour la première fois.

«Elton m'a appelé le jour de Noël pour me souhaiter un joyeux Noël», a raconté le chanteur de 'Shape of You'. «Il m'a dit «Step Into Christmas est numéro 6 dans les palmarès! Je veux faire une autre chanson de Noël - tu veux faire ça avec moi?» Quant au contenu de ce duo maintenant très attendu, Ed a ajouté : «C'est juste lui et moi. C'est génial. On ne sait pas si on sera toujours là demain, tout peut changer du jour au lendemain. Je ne serai peut-être pas là demain, pourquoi ne pas saisir cette opportunité?»