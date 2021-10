DESJARDINS, Francine



De Rosemère, le 18 octobre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Francine Desjardins, fille de feu Gaston Desjardins et feu Augustine Brochu.Elle laisse dans le deuil ses deux fils François (Lucie) et Patrice (Julie), ses petits-enfants David (Sophie), Mikaël, Phillip et Yan, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 7 novembre de 10h30 à 16h30 au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur.