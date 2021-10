BRABANT, Gertrude "Gurtie"



À Montréal, le 6 octobre 2021, à l'âge de 86 ans est décédée Mme Gertrude "Gurtie" Brabant, dernière enfant de la grande famille de feu Henri Brabant et de feu Avelina Barry.Partie paisiblement entourée des siens à la résidence Émilie-Gamelin, elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux, petites-nièces et petits-neveux.Nous tenons à remercier sincèrement le personnel de la résidence Émilie-Gamelin, particulièrement celui du 4e étage pour la qualité des soins prodigués et l'attention accordée au quotidien.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Urbaine via le www.fondationsanteurbaine.comou au 1560, rue Sherbrooke Est, local F-1123, Montréal, QC, H2L 4M1 en spécifiant pour les activités du Centre d'hébergement Émilie-Gamelin 3e et 4e étages.La famille recevra les condoléances au :le vendredi 29 octobre de 17h à 21h. Afin de suivre les directives de la Santé Publique, le port du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation physique sont de rigueur. Un maximum de 50 personnes peuvent être admises au salon à la fois.Les funérailles seront célébrées le samedi 30 octobre en l'Église St-Jean-Berchmans (1871, boul. Rosemont, Montréal, Qc) à 11h.