MALO, Jacqueline



Le 15 octobre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Jacqueline Malo, épouse de feu Léo Gaudette.Elle laisse dans le deuil ses fils Patrice (Véronique) et Martin, ses petits-enfants Audrey, Noémie, Marie-Pier et Camille, ses soeurs Thérèse (Jacques), Julienne, sa belle-soeur Marie-Jeanne, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 7 novembre 2021 dès 9h. Une liturgie de la Parole suivra à 11h30 en la chapelle du complexe. La cérémonie sera disponible en webdiffusion, en direct ainsi qu'en différé via le lien disponible dans la nécrologie de Mme Malo sur le site internet du salon