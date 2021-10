«J’avais des frissons dans le dos» – Mathieu Perreault

Mathieu Perreault cherchait à garder son calme après son troisième but. À son retour au banc, il a regardé l’écran géant pour y voir son visage et ses yeux se sont rapidement illuminés.

« Quand ils ont commencé à scander mon nom, j’avais des frissons dans le dos. C’était un moment spécial. Je m’en souviendrai pour toute ma vie. Tu ne rêves pas à un tel moment quand tu es plus jeune. Tu rêves de jouer dans la LNH et peut-être d’avoir la chance de jouer pour le Canadien. Ce soir, j’ai marqué un tour du chapeau dans l’édifice de l’équipe de mon enfance. C’est une sensation incroyable. »

– Mathieu Perreault

Le CH avait marqué seulement quatre buts à ses cinq premiers matchs de la saison. En 60 minutes, les joueurs de Dominique Ducharme ont touché la cible à six reprises. En plus de Perreault, Christian Dvorak et Mike Hoffman ont aussi obtenu leur premier but avec leur nouvelle équipe.

« C’est bien de marquer mon premier but, ça fait toujours du bien. Depuis le début de la saison, nous avions des difficultés en supériorité numérique, alors j’étais heureux d’obtenir un but à cinq contre quatre. »

– Mike Hoffman

Sami Niku n’avait pas joué dans la LNH depuis le 1er mars 2021. C’était avec les Jets de Winnipeg. Victime d’une commotion cérébrale à son premier match préparatoire avec le Tricolore contre les Sénateurs, Niku a patienté jusqu’à la sixième rencontre avant de recevoir une première audition à la ligne bleue.

« C’était mon premier réel match en sept mois. J’avais besoin de trouver mon rythme au début. Je me sentais mieux à partir de la deuxième période. J’avais confiance, je savais que je pouvais sortir un bon match. »

– Sami Niku