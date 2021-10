L’art du costume

Il peut nous éblouir, nous amuser comme il peut passer inaperçu en se fondant à la personnalité des personnages. Le costume, peu importe le type d’émission, est toujours savamment réfléchi, dessiné, cousu, magasiné. Marie-Lynn Beaulieu, Rosalie Clermont et Patrick Martel partagent le même amour pour le costume et le désir de relever des défis dans chacun des projets pour lesquels ils créent.

Photo courtoisie

La première, Marie-Lynn Beaulieu (Les Appendices, Med, des Bye Bye, Les moments parfaits) vit dans l’urgence et travaille principalement sur des émissions d’humour, de variétés, de sketches. Elle déniche actuellement tous les looks des nombreux personnages du Club Soly. La deuxième, Rosalie Clermont (Boomerang, Prémonition, Bête noire) habille des personnages de séries dramatiques en leur créant leur univers. Pour Nuit blanche, elle a plongé dans les années 70 en plus de vêtir des gens de la haute société. Le troisième, Patrick Martel (1, 2, 3... Géant !, Toruk du Cirque du Soleil, Nezha l’enfant-pirate du Cirque Éloize) est issu de l’univers de la marionnette et de la scène. Il a plongé dans l’aventure de Chanteurs masqués dont les spectaculaires costumes suscitent l’enthousiasme.

Photo courtoisie, Yan Turcotte

La sprinteuse

Chacun a sa spécialité qui répond à un rythme, un genre, un budget. « Contrairement à la série lourde, je n’ai à peu près pas de temps, explique la créatrice de costume Marie-Lynn Beaulieu. Pour Club Soly, j’ai une réunion le jeudi pour déterminer ce dont on aura besoin pour le lundi. Je prends connaissance des textes. J’ai toujours beaucoup de monde dans ma tête, faut que je les voie rapidement, que je traduise leurs indications et leurs pensées en guenille ! » Elle a l’avantage d’avoir fait de l’improvisation et d’avoir travaillé avec la plupart des artistes qu’elle doit habiller. Parce qu’à ce rythme, il n’y a pas d’essayage. Quelques backups tout au plus, mais elle doit viser juste pour chaque personnage. Un travail qui demande rapidité, débrouillardise et beaucoup d’imagination. Sans compter que les budgets sont souvent minimalistes.

Photo courtoisie, Yan Turcotte

« On m’appelle aussi en urgence sur des projets de variétés. Pour faire un numéro spécial coloré avec Mika pour Star Académie par exemple. Sinon, pour une émission à sketches comme Club Soly, j’y vais avec les stéréotypes ou je reproduis du monde que je connais. Je loue ou j’achète des morceaux puis les bizoune moi-même. C’est un genre qui est parfois méprisé, car certains disent que je fais du déguisement. Mais il y a toute une réflexion et du travail derrière ça. »

Photo courtoisie

Les créateurs de costume ont été écolos avant tout le monde. « J’ai mon atelier donc j’ai beaucoup de choses, mais sinon je visite régulièrement les deux costumiers qui existent et je passe beaucoup de temps à Renaissance et au Village des valeurs. J’essaie d’aller à ceux qui se trouvent plus loin, assez loin pour que les hipsters ne s’y rendent pas à bicycle, pour trouver les bonnes pièces. Le seconde main, c’est la base. Quand j’ai remporté mon Gémeaux (pour le Bye Bye), j’ai remercié l’inventeur du Duct Tape ! » Ses costumes, elle les crée pour l’instantanéité et pour servir le texte. « Il ne faut pas trop s’attacher. Récemment, j’ai pris pas mal de temps à confectionner un costume d’elfe pour Arnaud (Soly) et c’était seulement pour quatre lignes. »

Photo courtoisie

La coureuse de fond

Rosalie Clermont travaille sur des séries dramatiques. Ses costumes, elle en a d’abord discuté avec le réalisateur après la lecture des scénarios pour bien comprendre sa vision. Puis, le travail de recherche commence. « C’est une étape cruciale, affirme-t-elle. Faire de l’époque ce n’est pas simple. On regarde des films, des documentaires, des catalogues, des revues de mode, mais aussi le National Geographic parce que les personnages ne sont pas nécessairement à la mode. Ce sont de vraies personnes. »

Photo courtoisie

Pour Nuit blanche, la créatrice de costumes a eu deux défis majeurs : recréer des looks des années 67 à 73 et, pour la période actuelle, faire ressortir la richesse des personnages. « On s’imagine que tout le monde portait des pattes d’éléphant et les cheveux longs dans les années 70, mais c’est important d’aller chercher les nuances. Les révolutionnaires venaient du monde ouvrier. Carole (mère de Louise incarnée par Isabelle Brouillette) n’avait pas de sous. Son look ressemble plus à celui des années 50. Le défi c’est qu’on n’a pas beaucoup de ressources. Dans les friperies, on retrouve surtout des années 90. Souvent, on achète du neuf qu’on triche en recoupant pour donner une silhouette d’époque ou en retravaillant les cols des chemises dont les pointes étaient différentes. Le personnage d’Aidrian (jeune, joué par Nico Racicot) porte toujours des lainages. C’est du vrai cachemire.

Le défi c’est d’être juste. Le polyester ne dégage pas la même lumière que la soie. C’est important surtout quand les personnages ont de l’argent que les matières reflètent cette aisance. La richesse se remarque aussi quand les vêtements font à la perfection. Pour Marlène (Marilyse Bourke), on lui a changé de tête avec l’équipe maquillage-coiffure et donné une allure plus masculine avec sa coupe au carré et ses tailleurs. On me demande souvent d’où viennent les looks de certains personnages. H&M et Zara copient les créateurs, mais j’y ajoute 3-4 heures de couture ! » conclut la créatrice de costumes.

Photo courtoisie

L’audacieux

Patrick Martel a développé une rare expertise dans le milieu de la marionnette qui lui assure une grande polyvalence. Même si Chanteurs masqués est un format étranger, il a eu une grande liberté pour en concevoir les costumes. « Les paramètres étaient simples : cacher le corps complètement pour ne déceler ni peau, ni courbe, ni longueur des bras ou des jambes, et permettre une variété de silhouettes et de mouvements. On a pu jouer avec les fausses épaules, les fausses fesses, les souliers qui grandissent. On avait aussi une volonté de proposer des personnages qui représentent le Québec et qui ont plus d’une intention, comme le Harfang des noces ou la Brebis bergère, pour développer une histoire riche. »

Près de 500 heures ont été investies dans chaque costume qui ont nécessité la contribution d’une trentaine d’artistes tant dans l’atelier de couture que de sculpture. « Chaque costume est réfléchi en fonction de la personne qui le porte. Je fais des croquis et il y a la recherche de textures et d’accessoires qui viennent nourrir le dessin. Puis, on fait un plan. On passe du 2D au tridimensionnel, ce qui est rare en costume. On passe aux éléments sculptés : la tête, les pieds, les mains, les bois d’orignal. Il y a le choix des tissus, de la bourrure. On travaille avec du plastazote qui est utilisé dans l’aviation pour permettre une meilleure aération. Il y a toutes les étapes de couture, impression textile, patine, peinture. Des fois on a dû faire appel à des spécialistes. Un armurier par exemple. On est chanceux, car on a eu l’équipe qu’on voulait. Les meilleurs ! », avoue le créateur.

Ses personnages ou marionnettes habitées (puisque manipulées de l’intérieur) sont conçus dans le plus grand des secrets. Il est le seul de son équipe à savoir qui y sera caché. Les premiers tests se font sur des doublures puis un essayage se fait en toute discrétion sur les « chanteurs » toujours impressionnés par la confection de leur personnage. À mille lieues des mascottes, ces costumes sont de véritables œuvres d’art qui mériteraient qu’on les expose une fois la saison terminée.

► Chanteurs masqués Dimanche 18 h 30 à TVA

► Nuit blanche Lundi 21 h sur Ici Radio-Canada télé

► Club Soly Lundi 19 h 30 à Noovo