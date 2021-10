Le renouveau du centre-ville : un parcours gourmand du matin au soir

Besoin de vous rassasier ? C’est l’occasion de découvrir la vaste offre culinaire du centre-ville, adaptable à tous les budgets. Du petit déjeuner au souper, il y a de quoi satisfaire tous les goûts et toutes les envies. Suivez le guide.

9 h : Bien commencer la journée au Café Kréma

Un espace gourmand de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth qui offre des cafés de grande qualité, produits par des brûleries locales. Ils sont préparés avec soin par des baristas de grand talent. Le café est toujours parfait ! Pour l’accompagner, vous pourrez y déguster les meilleurs scones en ville et un grand choix de viennoiseries, sans oublier les croissants et les bagels. L’endroit est spacieux et cosy avec ses sièges et ses divans confortables.

12 h : Un lunch rapide au Cathcart

Aménagé sous l’impressionnant Pavillon de verre de l’Esplanade PVM, le Cathcart Restaurants et Biergarten propose une offre gastronomique diversifiée. Que vous ayez envie de cuisine mexicaine, italienne, asiatique, végétarienne ou santé, vous trouverez de quoi vous sustenter. Vous pouvez prendre le repas sur place ou pour emporter pour un pique-nique improvisé au centre-ville.

16 h : Une pause gourmande au Time Out Market Montréal

Un endroit de choix pour les foodies ! Une foire alimentaire complètement repensée où vous pouvez déguster la cuisine des meilleurs chefs et restaurants montréalais. Encore là, le choix ne manque pas. Sur place, vous trouverez des spécialités d’ici et d’ailleurs.

18 h : Prendre l’apéro au restaurant Les Enfants terribles

Situé au 44e étage de Place Ville Marie, l’établissement est le plus haut point de restauration à Montréal. La vue sur la ville est imprenable : près des grandes baies vitrées, on peut profiter d’un point de vue à 360 degrés sur la métropole. Un bon choix de cocktails et de mocktails (sans alcool) que l’on peut accompagner de quelques bouchées.

20 h : Un souper raffiné au Rosélys

Le chic et spacieux Rosélys de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth propose un menu de style bistro avec une touche gastronomique. Le menu est concocté à partir des produits de saison et intègre le plus d’ingrédients locaux possible. Il y a aussi une belle carte des vins avec plusieurs vins d’importation privée. Déguster des plats délicieux et raffinés dans un espace majestueux, il n’y a rien de mieux pour terminer la journée en beauté.