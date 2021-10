La mode du vin orange est toujours aussi forte! Les nouveautés arrivent par dizaine chaque semaine à la SAQ. Tant mieux pour les amateurs. L’ennui, et il est de taille, c’est qu’ils ne sont pas tous bons. Loin de là!

Je vous parle de vin orange depuis un moment. Les meilleurs sont élaborés avec soin par des producteurs minutieux et qui s’y connaissent. Ce sont des vins qui méritent votre attention. Mais comme la demande est très forte et que la SAQ a ouvert à fond les valves, plusieurs producteurs se sont lancés dans la production sans pour autant bien maîtriser la bête. Résultat : plusieurs des vins orange proposés sont marqués par un déséquilibre avec souvent une amertume tannique qui prend le dessus sur le fruité. Et on s’en lasse rapidement...

C’est tout le contraire de celui élaboré par Clos Trotteligotte. Situé à Cahors, dans le sud-ouest de la France, ce n’est pourtant pas un producteur « historique » de vin orange. Mais on a pris le temps de comprendre que certains cépages - comme le sauvignon - peuvent avoir de la difficulté à montrer de la personnalité lorsqu’ils sont cultivés au Sud. Or, lorsqu’ils sont bien travaillés en macération pelliculaire, ils peuvent étonner. Viticulture en bio et biodynamie. Levures indigènes, vinification sans sulfite, vieillissement de six mois en jarre de terre cuite sur lies fines. Pas plus d’un gramme de sulfite à la mise. On trouve dans son verre un nez aux parfums intenses de mandarine, de fleur d’oranger, de verveine et de tilleul. La bouche est vive, fruitée, ample et précise. C’est long, léger et bien sec. Bref, le vin orange comme il se doit! Le seul problème, c’est qu’il en reste assez peu dans le réseau SAQ. Bref, dépêchez-vous!

Clos Trotteligotte, K-Libre 2019, Vin de France

28,50 $ - Code SAQ 14775536 – 12,5 % - 1 g/L – Biologique

★★★ 1⁄2- $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

