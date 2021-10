Les couteaux de chasse

Ces outils tranchants rendent de fiers services aux nemrods qui ont réussi à intercepter un gibier.

Le modèle choisi doit évidemment être bien affûté et maniable pour le type de travail à exécuter.

Alexis Sarrazin m’expliquait que de nombreux amateurs se questionnent sur la pertinence d’investir plus d’argent sur une lame que sur une autre. Ce représentant de la firme Buck Knives me démontrait la différence entre les modèles Pursuit et Pursuit Pro qui se vendent respectivement 69 $ et 199 $ pour des produits en apparence fort similaires, outre la couleur du manche. Selon ses propos, la dissemblance majeure se situe au niveau de l’alliage de la lame et des procédés de trempage de celle-ci. Le Pursuit, par exemple, est fait d’acier 420 HC qui est l’un des plus populaires autant pour la chasse que la cuisine. Sa dureté Rockwell est de 55 à 60, ce qui en fait un outil facile à aiguiser, qui demande toutefois plus d’entretien et des affûtages plus fréquents. Son grand frère de la série Pro est fabriqué avec du S35VN beaucoup plus dur et durable. Lors de sa fabrication, les techniciens procèdent à un traitement thermique complexe qui fait en sorte que la densité de la lame devient plus uniforme et résistante. Un apprêt anticorrosif vient protéger le tout. Sa poigne est agrémentée d’une texture caoutchoutée qui assure une bonne prise en main, même lorsque cette dernière est mouillée ou souillée. Outre le budget, sachez que ces deux lames se prêtent bien pour la plupart des applications. La série Pro aidera un nemrod à éviscérer un orignal complet ou plusieurs chevreuils, sans devoir procéder à un affûtage. buckknives.com

Photo courtoisie

Un bel ensemble

La multinationale Case présente, pour sa part, la gamme Leather Hunters et son fameux kit 00372 comprenant deux couteaux. On y retrouve une lame de 4 3/8 pouces et une autre de 5 pouces. Ces outils tranchants sont fabriqués avec de l’acier chirurgical. Le manche est en cuir brossé. Une garde à l’avant et à l’arrière empêche la main qui les manie de glisser et de se blesser. Le dessus de la lame est dentelé pour faciliter la coupe des cartilages les plus coriaces et des petits os. Un étui en cuir véritable couronne le tout. caseknives.com

Utile

Le Edge Sport fixed blade gut hook combo, de l’entreprise Smith’s, propose une lame de 4 pouces en acier inoxydable 400 avec un crochet d’éviscération utile pour éviter les perforations intestinales lors du retrait des viscères. Un aiguisoir au carbure, en céramique, à hameçon et un coupe-fil accompagnent le tout. smithsproducts.com

Aiguisé à point

Gino Bertoldi, de la firme Centre d’Affûtage Bertoldi de Laval, m’expliquait que pour vérifier le tranchant de sa lame, il faut légèrement l’appuyer sur l’ongle de son pouce et tenter de la faire glisser lentement vers l’extrémité du doigt. Si l’outil s’immobilise et refuse de déraper, vous savez alors qu’il est correctement aiguisé. À l’opposé, s’il glisse c’est qu’il a perdu ses caractéristiques optimales et qu’il nécessite une remise en forme. Vous pouvez le faire vous-même avec de nombreux types d’outils. Sachez toutefois que ce spécialiste, qui répond aux besoins des bouchers et des grands chefs en restauration depuis plusieurs décennies, peut redonner du mordant à votre couteau en trois ou quatre différentes étapes, et ce, pour quelques dollars seulement. « Retenez que plus l’affûtage sera fait avec soin, plus votre lame gardera sa coupe longtemps », précisait M. Bertoldi.

► Pour en savoir plus, 450 688-6868 ou www.bertoldis.com