Lions contre Rams: froides retrouvailles entre Sean McVay et son ancien quart Jared Goff

Il y a trois ans, les Rams laissaient échapper de justesse le Super Bowl face aux Patriots. À cette époque, le tandem entre le génie offensif Sean McVay et son quart-arrière prometteur Jared Goff semblait en voie de devenir une longue relation fusionnelle. Le divorce n’a pourtant pas mis de temps à suivre et voilà que les deux anciens complices s’affrontent.

Goff, maintenant dans l’uniforme des Lions, sera le vis-à-vis de McVay, mais aussi de Matthew Stafford, lui-même ancien des Lions qui vit actuellement la lune de miel la plus sirupeuse qui soit avec l’ex-mentor de Goff.

Les Rams (5-1) pataugent en plein bonheur, alors que les Lions (0-6) se morfondent dans les abysses de la honte.

Photo AFP

Les Rams ont eu la main heureuse en obtenant Stafford, expédiant en retour Goff aux Lions avec leurs choix de premier tour en 2022 et 2023, en plus d’un choix de troisième ronde en 2022.

Il est clair que Stafford, qui revendique déjà 16 passes de touché et 1838 verges, propulse l’attaque des Rams à un autre niveau. McVay et lui chantonnent main dans la main tandis que Goff vit le calvaire à Detroit, avec un autre entraîneur qui l’implore de mieux jouer.

Pas les meilleures conditions

Il est fascinant de constater qu’on oublie vite à quel point Goff a bien produit avec les Rams. Depuis 2018, il a accumulé 14 783 verges par les airs, soit le quatrième meilleur total de la ligue derrière Patrick Mahomes, Matt Ryan et Tom Brady.

Photo AFP

Il est vrai qu’avec les Rams, il a été au meilleur de sa forme quand le porteur Todd Gurley était la pièce maîtresse de l’attaque. Goff a véritablement décliné dès le moment où Gurley a cessé d’attirer toute l’attention adverse quand ses genoux ont lâché.

On dit de Goff qu’il est au meilleur de sa forme quand tout autour de lui est sous parfait contrôle. Les cinq entraîneurs des quarts-arrières différents qui ont défilé à ses côtés ont probablement nui à sa constance.

La personnalité détendue de Goff a fini par mal cadrer avec l’intensité démesurée de McVay. Dès que le système offensif a connu des ratés, le fossé s’est creusé.

Stafford condamné

Le but n’est pas d’offrir une échappatoire à Goff en prétendant qu’il n’aurait jamais dû perdre son poste avec les Rams. Au bout du compte, il n’a pas répondu aux attentes placées dans un premier choix au total.

Sauf que s’il était si désolant que McVay l’ait laissé entendre à mots à peine couverts depuis qu’il a changé de flamme, pourquoi diable les Rams lui ont-ils accordé un si monstrueux contrat après leur présence ensemble au Super Bowl?

McVay peut jouer les fins renards aujourd’hui, mais le fait est qu’il a suffisamment cru en Goff pour lui octroyer la lune.

En payant un lourd tribut aux Lions par la suite, pour que ceux-ci s’encombrent du contrat de Goff, McVay et les Rams ont donné gros pour faire oublier leur propre erreur.

Et quand on donne autant, c’est qu’on condamne le nouvel objet de notre désir à tout rafler.

À Los Angeles, Stafford connaît un superbe début de saison, alors que Goff s’enlise à Detroit, avec un personnel qui n’est clairement pas qualifié autour de lui. Si Goff est véritablement le genre de quart qui excelle quand les ressources autour de lui sont parfaitement alignées, il continuera de mourir à petit feu à Detroit.

Photo AFP

Avec le prix payé pour réaliser ses fantasmes les plus fous avec Stafford, McVay doit maintenant tout rafler, rien de moins. Goff, malgré ses limites, a déjà contribué à guider les Rams au Super Bowl. Stafford doit maintenant franchir le pas de plus. Sinon, à quoi bon s’être déshabillé?

Stafford est assurément supérieur à Goff, mais il lui faut désormais montrer à quel point.

MES PRÉDICTIONS DE LA SEMAINE 7

JEUDI

MON CHOIX

Denver à Cleveland BRONCOS

DIMANCHE

MES CHOIX

Caroline à NY Giants (13h) PANTHERS

NY Jets en Nouvelle-Angleterre (13h) PATRIOTS

Kansas City au Tennessee (13h) CHIEFS

Washington à Green Bay (13h) PACKERS

Atlanta à Miami (13h) DOLPHINS

Cincinnati à Baltimore (13h) RAVENS

Detroit à LA Rams (16h05) RAMS

Philadelphie à Las Vegas (16h05) EAGLES

Chicago à Tampa Bay (16h25) BUCCANEERS

Houston en Arizona CARDINALS

Indianapolis à San Francisco (20h20) COLTS

LUNDI

MON CHOIX

La Nouvelle-Orléans à Seattle (20h15) SAINTS

Équipes en congé: Bills, Jaguars, Chargers, Steelers, Cowboys, Vikings

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 11 en 14 (78,6%)

TOTAL CETTE SAISON: 64 en 94 (68,1%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Panthers de la Caroline (3-3) c. Giants de New York (1-5)

L’HISTOIRE SE RÉPÈTE

Photo AFP

Chaque semaine, c’est le même scénario pour les Giants. Leur équipe B peut-elle battre les Panthers? Saquon Barkley, Kenny Golladay et Kadarius Toney seront à l’écart. Ça n’annonce pas beaucoup de flammèches en attaque. Le bloqueur Andrew Thomas retourne sur la liste des blessés, donc chez les Panthers; Brian Burns et Haason Reddick risquent de pourchasser un Daniel Jones laissé à lui-même. Il va forcer un ou deux ballons de trop. Ou trois...

Panthers par 6

Jets de New York (1-4) c. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2-4)

PAS FACILE POUR WILSON

Photo AFP

Les Patriots ont connu un seul match facile cette saison et c’était face aux Jets, à la semaine 2. Pour le quart-arrière des Jets Zach Wilson, le duel avait été cauchemardesque avec quatre interceptions et quatre sacs du quart. Son jeu s’est amélioré un tantinet depuis, mais il lui faudrait connaître un bond prodigieux pour confondre le grand sorcier Belichick. Dans la défaite à sens unique, les Jets avaient quand même gagné 152 verges au sol et ce sera leur unique voie de salut.

Patriots par 9

Chiefs de Kansas City (3-3) c. Titans du Tennessee (4-2)

TOUS CONTRE HENRY

Photo AFP

Plus rien n’arrête le porteur des Titans Derrick Henry, qui vogue sur une séquence de cinq matchs avec au moins 100 verges. C’est extrêmement inquiétant pour les Chiefs, qui concèdent en moyenne 133,2 verges au sol par match et 5,2 verges par portée. Au dernier duel, dans la finale de conférence de 2019, les Chiefs avaient limité Henry à 69 verges en 19 portées et il faudra un effort similaire. Ce n’est pas comme si la défensive des Titans brillait non plus et leur tertiaire est amochée.

Chiefs par 6

Équipe de Washington (2-4) c. Packers de Green Bay (5-1)

RIEN NE VA PLUS

Photo AFP

En début de saison, on pouvait imaginer que la défensive de Washington allait se replacer. Maintenant, la tendance est trop lourde pour y croire. Lors des quatre derniers matchs, elle a été matraquée d’au moins 30 points. C’est l’unique défensive dans la ligue qui concède actuellement plus de 300 verges aériennes par match. Tout est en place pour que Aaron Rodgers plonge tête première dans ce généreux buffet, pourvu que sa ligne offensive tienne le coup.

Packers par 10

Falcons d’Atlanta (2-3) c. Dolphins de Miami (1-5)

ENFIN DE L’OPTIMISME...

Photo AFP

Les Dolphins risquent de renouer avec leurs deux demis de coin partants Xavien Howard et Byron Jones, en plus des receveurs DeVante Parker et Preston Williams. Leur ligne offensive de ligue de garage paraîtra compétente contre le front défensif encore plus atroce des Falcons. Dans ce contexte, Tua Tagovailoa se sentira plus à l'aise et sera plus efficace. Vous le sentez, que j’essaie vraiment de me convaincre de miser sur les Dolphins?

Dolphins par 2

Bengals de Cincinnati (4-2) c. Ravens de Baltimore (5-1)

POUR LE SOMMET

Photo AFP

L’équipe qui l’emportera sera en tête de la division Nord. Lors de leurs trois derniers duels, les Ravens ont eu le dessus trois fois en marquant en moyenne 38 points. Sauf que la défensive des Bengals joue beaucoup mieux cette saison et fait partie des huit équipes qui ne concèdent pas 100 verges par match au sol. C’est toutefois différent d’affronter Lamar Jackson, qui ouvre le jeu au sol par la menace constante qu’il pose. Les Bengals sont toujours dans des matchs serrés.

Ravens par 3

Lions de Detroit (0-6) c. Rams de Los Angeles (5-1)

PAS DE TAILLE

Photo AFP

Les Lions se battent bien. Voilà pour le volet positif de ce duel. Se battre bien c’est déjà ça, mais pour renverser les Rams, il faut un minimum de talent et c’est là que ça se gâte. L’entraîneur-chef Dan Campbell s’impatiente par rapport à son quart-arrière Jared Goff. Ce dernier, quand il a été dirigé par d’autres pilotes que Sean McVay dans sa carrière (Jeff Fisher et Campbell), montre un dossier de 0-13. Difficile d’imaginer que cette fiche désastreuse changera en mieux.

Rams par 17

Eagles de Philadelphie (2-4) c. Raiders de Las Vegas (4-2)

PIÈGE EN VUE

Photo AFP

Les Eagles retrouvent leur bloqueur Lane Johnson et ce n’est pas un élément à négliger face au front défensif des Raiders avec Maxx Crosby, qui connaît une superbe saison. À l’inverse, les Eagles ont aussi le personnel pour déranger Derek Carr derrière sa ligne offensive raboutée. Il y a aussi la tertiaire des Eagles qui peut faire mal paraître Derek Carr. Avec Darius Slay qui connaît un regain de vie, les Eagles ne donnent que 211 verges aériennes par match. On y va pour la surprise.

Eagles par 3

Texans de Houston (1-5) c. Cardinals de l’Arizona (6-0)

UNE SEULE QUESTION

Photo AFP

La seule question qu’il y a lieu de se poser, ce n’est pas de savoir si les Cardinals vont gagner, mais s’ils vont couvrir l’écart de 17,5 points que leur donnent les preneurs aux livres. Depuis 1978, c’est la 37e fois qu’une équipe est favorite par une telle marge et l’écart a été couvert à seulement 12 reprises. Parieurs, c’est à considérer... Mais regardez bien aller Kyler Murray avec DeAndre Hopkins, contre son ancienne équipe sans défense. Il sera sans la moindre pitié.

Cardinals par 19

Bears de Chicago (3-3) c. Buccaneers de Tampa Bay (5-1)

DEUX FOIS LE MÊME COUP?

Photo AFP

Sur papier, les Buccaneers dominent largement, mais attention! La saison dernière, les Bears ont été l’une des quatre équipes seulement à triompher des Bucs. Leur défensive mène la ligue avec 21 sacs du quart et peut forcer des décisions hâtives de Brady. Les Buccaneers sont toutefois beaucoup mieux rodés qu’au même point l’an dernier et leur ligne offensive n’a concédé que neuf sacs cette saison. Ce sera la lutte la plus critique à surveiller dans cette rencontre.

Buccaneers par 7

Colts d’Indianapolis (2-4) c. 49ers de San Francisco (2-3)

RÉVEIL DES COLTS

Photo AFP

Les 49ers reviennent d’un congé qui aura permis de guérir quelques bobos, dont ceux de Jimmy Garoppolo. Sans que leur quart soit spectaculaire, ils sont toujours plus efficaces avec lui aux commandes. La défensive, toutefois, déçoit cette saison, elle qui donne 113,2 verges par la course en moyenne. Ça tombe bien pour les Colts, qui retrouvent tranquillement leurs repères en donnant le ballon à Jonathan Taylor, qui a gagné 147 verges (course et passe) en moyenne lors des trois dernières semaines.

Colts par 1

Saints de La Nouvelle-Orléans (3-2) c. Seahawks de Seattle (2-4)

ENCORE GENO...

Photo AFP

Pour une deuxième semaine de suite, les dieux du football ne nous font aucune faveur en nous imposant Geno Smith à heure de grande écoute. Le pivot réserviste des Seahawks ne fait rien de mal, mais ses capacités physiques limitées n’aident en rien l’attaque des Seahawks. Attention toutefois pour les Saints, il est toujours difficile d’aller jouer en soirée à Seattle, où de drôles de choses finissent toujours par survenir. La défensive des Saints prendra le contrôle de l’affrontement.

Saints par 8

