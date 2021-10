L'heure juste: pas la première ambulance électrique au monde

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Après la présentation de la nouvelle ambulance électrique fabriquée par Demers Ambulances en partenariat avec Lion Électrique, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, affirmait sur Twitter qu’il s’agissait d’une première mondiale. « La réalisation d’une première ambulance 100 % électrique au monde met en évidence notre savoir-faire dans la conception de véhicules électriques », a-t-il affirmé sur le réseau social.

La réalisation d’une première ambulance 100 % électrique au monde met en évidence notre savoir-faire dans la conception de véhicules électriques. Cet exemple de collaboration entre deux entreprises québécoises, @DemersAmbulance et @LionElectricCo sera un beau succès.

Bravo 🎉 pic.twitter.com/KEbdOit8LE — Pierre Fitzgibbon (@MinFitzgibbon) October 18, 2021

LES FAITS

Le tout manque de précision. Ce n’est pas la première ambulance électrique mise sur le marché dans le monde, mais c’est bel et bien la première avec un châssis conçu sur mesure pour une ambulance. Au Japon, Nissan a converti des fourgonnettes NV400 en ambulances 100 % électriques pour les pompiers de Tokyo. Aussi, au Royaume-Uni, la compagnie de conversion VCS a des ambulances électriques sur le marché. M. Fitzgibbon a précisé sa pensée plus tard en répondant à un utilisateur Twitter que l’ambulance de Demers n’était pas le résultat d’une conversion.

–Charles Mathieu

Le chiffre de la semaine : 273

C’est le nombre de municipalités du Québec où le conseil a déjà été élu par acclamation, c’est-à-dire sans opposition, selon des données du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation datant du 12 octobre.

Ce sont donc 829 municipalités parmi les 1102 qui seront en élections le 7 novembre prochain.

Au total, 4899 élus l’ont été par acclamation, dont 608 maires. Il y a également 11 municipalités qui se cherchent toujours un candidat à la mairie et 109 postes de conseiller qui n’ont pas trouvé preneur.

—Charles Mathieu

