Québec accorde 3 millions $ à un organisme pour appuyer la transition écologique des écoles

Le gouvernement provincial a consenti vendredi 3 millions sur trois ans à l’organisme Lab22 pour soutenir une démarche d’accompagnement et de soutien de la transition écologique à l’école.

Avec cette somme, 19 écoles de 6 régions du Québec se sont engagées dans la transition écologique en implantant des pratiques écoresponsables génératrices d’impact.

«Notre gouvernement saisit l’urgence d’agir en ce qui concerne la protection de l’environnement et compte sur la jeunesse pour participer au travail indispensable de sensibilisation et d’éducation à l’écocitoyenneté. Cela commence par l’implantation d’un système de soutien pensé pour et par nos jeunes qui agissent sur le terrain et par la création de milieux de vie verts», a déclaré Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre par voie de communiqué.

Les activités du Lab22 couvrent trois champs d’action: l’appel à l’engagement pour une école écoresponsable qu’est le Pacte de l’école québécoise, la démarche d’accompagnement et de soutien de la transition écologique destinée aux écoles secondaires et le déploiement d’un réseau national de jeunes en innovation sociale et environnementale.

«Aujourd’hui, ces écoles s’engagent et se mobilisent en faveur de pratiques écoresponsables et du développement d’une écocitoyenneté et d’un pouvoir agir chez les élèves. Dans 3 ans, ce sera plus d’une cinquantaine d’écoles qui paveront la voie à l’avènement d’écoles écoresponsables au Québec», a indiqué Dominic Vézina, le directeur du Lab22.