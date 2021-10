Travailler ensemble au renouveau du centre-ville

Le centre-ville sans ses travailleurs perd un peu (beaucoup) de son âme. Pour favoriser leur retour, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a mis en place sa plateforme « J’aime travailler au centre-ville » qui agit comme un catalyseur d’actions pour que les conditions soient en place quand ils réintègreront en nombre les tours de bureaux. L’institut du développement urbain et les propriétaires immobiliers se sont aussi concertés pour insuffler un dynamisme au poumon économique du Québec.

Ces derniers mois, plusieurs forces se sont ainsi alliées pour la relance économique du centre-ville. Elles travaillent de concert pour améliorer l’expérience urbaine et inciter les Montréalais et les visiteurs à renouer avec le secteur qui sera plus dynamique que jamais.

La Ville de Montréal, en collaboration avec ses partenaires dont Montréal centre-ville, a mis en place une série d’initiatives pour faire vibrer le cœur de la métropole : un aménagement urbain repensé et invitant, une expérience de restauration renouvelée et des activités culturelles qui investissent la rue. Les espaces se décloisonnent permettant à chacun d’y circuler selon son rythme et ses envies.

Que ce soient les commerces, les restaurants, les institutions culturelles, l’ensemble des acteurs du centre-ville poursuivent le même objectif : faire vibrer le cœur de Montréal.

« FAIRE DES AFFAIRES AU CŒUR DE LA VILLE ! »

Nom : Mélissa Denis

Occupation : directrice générale, miLibris et Cafeyn Canada

Lieu de travail : WeWork Place Ville Marie

Ce que j’aime le plus : Ce qui est très pratique, c’est que je peux me rendre chez WeWork, me connecter au réseau et travailler instantanément. Le réseau est fiable et performant pour des visioconférences. Chez WeWork, je retrouve aussi une communauté d’entrepreneurs. C’est un lieu bouillonnant d’idées et d’innovation.

Incontournable : Je suis une habituée du Cathcart à Place Ville Marie, un endroit de choix le midi et pour les 5 à 7 entre collègues et amis. Ils ont aussi une formule de prêt-à-emporter qui est pratique quand on veut manger au bureau. Il suffit de commander sur une application.

Indispensable : L’accès facile au transport en commun, c’est un must pour attirer les candidats.

« UN LIEU DE DÉCOUVERTES CULINAIRES ! »

Nom : Dan Pham

Occupation : propriétaire du Red Tiger

Lieu de travail : Time Out Market Montréal

Ce que j’aime le plus : Des personnes qui ont des goûts alimentaires différents peuvent venir manger au Time Out Market Montréal sans problème. Ils sont assurés d’y faire des découvertes culinaires et de manger ce qui leur plaît. Les jeunes, les familles, les touristes, ce nouveau hub culinaire suscite beaucoup d’intérêt. On s’attendait à avoir du succès, mais pas de cette ampleur !

Incontournable : Les événements spéciaux comme Montréal en lumière où les chefs ont fait équipe pour créer un plat inspiré d’un autre restaurant lors de la Nuit de la quatrième dimension. Le fait aussi qu’on puisse s’y attabler pour un repas, prendre un café ou un verre en soirée.

Indispensable : Rapidement, il s’est créé un esprit de communauté et d’entraide entre les restaurateurs. On s’échange de la nourriture et des trucs culinaires. Tous les clients en profitent !

« ENCORE PLUS BEAU ET ACCUEILLANT »

Nom : Philippe Champagne

Occupation : directeur régional, Ventes et Marketing, Est du Canada, Accor

Lieu de travail : Fairmont Le Reine Elizabeth

Ce que j’aime le plus : Les différentes expériences que l’on peut vivre au centre-ville qui est autant un lieu de travail, de rencontres que de divertissement. Il fait bon y vivre ou y séjourner parce qu’il s’y passe toujours quelque chose.

Incontournable : Les plaisirs de la table ! Le centre-ville regorge de restaurants de spécialités. Que l’on veuille manger italien, indien, asiatique ou végétarien, l’offre gastronomique est abondante et de qualité, autant pour les lunchs que les soupers avec l’amour de sa vie ou les amis avant une sortie au théâtre, au cinéma ou pour assister à un spectacle en salle ou en plein air. Tout est à proximité !

Indispensable : Les travailleurs ! Avec les résidents qui sont plus nombreux que jamais, ils sont l’âme du centre-ville. C’est grâce à eux que le cœur de Montréal reste animé en dehors des heures d’affaires, ce que bien des métropoles nous envient.