Un nouvel espace commémoratif pour la communauté irlandaise, promet Projet Montréal

Projet Montréal s’est engagé vendredi, si réélu, à inaugurer un espace commémoratif pour les 6000 Irlandais qui sont morts du typhus en 1847-1848.

Érigée sur un terre-plein situé entre quatre voies de la rue Bridge, la «Black Rock» permettra également à tous les Montréalaises et les Montréalais de s’y recueillir et d’en apprendre plus sur cette période de l’histoire de Montréal.

En plus de Projet Montréal, ce lieu commémoratif sera réalisé en collaboration avec la Montreal Irish Park Foundation et Hydro-Québec.

Une future administration Projet Montréal investira 15 millions $ afin de procéder aux travaux de déplacement de la rue Bridge, qui permettra la réalisation de ce parc hommage. Quant à Hydro-Québec, la société d’État va également construire son nouveau poste électrique des Irlandais tout près, de façon à libérer de l’espace qui permettra la création de ce nouveau parc commémoratif. Le Montreal Irish Park Foundation prendra ensuite le relais pour compléter l’aménagement du site.

«Ce lieu était demandé depuis longtemps par la communauté irlandaise de Montréal. Je suis donc très heureuse de souligner à sa juste valeur l’immense contribution des femmes et des hommes d’origine irlandaise à l’histoire de Montréal. Et j’espère que ce nouveau lieu de commémoration permettra de mieux faire connaître ce volet de notre histoire à tous les Montréalais» a déclaré par voie de communiqué Valérie Plante, mairesse sortante et cheffe de Projet Montréal.

Les travaux devraient commencer au plus tard en 2025 et durer deux ans.