Valérie Grenier connaît un départ canon en Autriche

(Sportcom) Valérie Grenier a réalisé l’une des meilleures performances de sa carrière internationale en se classant septième, samedi, au slalom géant de Sölden, en Autriche, première étape au calendrier de la Coupe du monde 2021-2022. Un résultat qui confirme la forme de l’athlète de Mont-Tremblant qui souhaite faire sa place parmi les meilleures de la discipline.

«Je suis extrêmement contente! C’est une super belle journée pour moi et c’est la manière parfaite de commencer la saison. Je ne pouvais vraiment demander mieux, sauf peut-être un podium», a lancé Grenier, qui avait peine à cacher sa joie lors de son entretien téléphonique avec Sportcom.

La skieuse qui fêtera son 25e anniversaire samedi prochain a montré ses couleurs dès la première manche. Elle a alors arrêté le chrono à 1 min 3,54 s, un temps bon pour le cinquième rang provisoire.

«C’était un excellent résultat pour moi et il y avait un peu de stress pour la deuxième descente. Je voulais vraiment bien faire les choses, sans faire de grosses erreurs», a-t-elle avoué à l’issue de la course.

La nervosité a toutefois rapidement cédé sa place au plaisir pour la Franco-Ontarienne qui a finalement conclu l’épreuve à 1,85 seconde de la gagnante, l’Américaine Mikaela Shiffrin (2 min 7,22 s). La Suisse Lara Gut-Behrami (+0,14 seconde) et la Slovaque Petra Vhlova (+1,30 seconde) ont complété le podium.

«J’ai eu un peu plus de retenue en début de parcours, mais je me suis laissée aller ensuite et ça s’est vraiment bien passé. L’année dernière, j’avais eu plusieurs descentes frustrantes en deuxième manche et j’avais besoin d’un résultat comme celui-là. Ça me confirme que mon ski est bon et que j’en ai encore dans le réservoir pour pousser plus loin», a-t-elle analysé.

Cette prestation a du même coup permis à Grenier de signer le troisième top-10 de sa carrière en Coupe du monde après ceux de Cortina d’Ampezzo (2019) et de Lake Louise (2018), tous deux récoltés en Super-G.

La Canadienne reviendra au pays dimanche et profitera de quelques jours de repos avant de prendre la direction du Colorado, où elle poursuivra sa préparation en vue de ses prochaines sorties prévues en novembre.

Grenier, qui avait subi une quadruple fracture de la jambe droite il y a deux ans en Super-G, a d’ailleurs confirmé qu’elle s’entraînera dans le but de renouer avec l’épreuve de vitesse, tout en poursuivant sa progression en slalom géant.

«Je me garde une porte ouverte pour les deux épreuves et on prendra une décision en temps et lieu. Je ne me mets aucune pression et je vais voir comment je me sens sur la piste. L’entraînement se passe très bien présentement et je suis motivée pour la saison», a-t-elle conclu.