GOBEIL CHAPUT, Thérèse



À Saint-Lambert, le 15 octobre 2021, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Chaput, épouse de feu Rolland Gobeil.Elle laisse dans le deuil ses enfants et ses petits-enfants, ses soeurs Laurette et Gigi, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Parkinson Montréal-Laval en mémoire de Thérèse.Direction funéraire:www.salonsfunerairesguay.com