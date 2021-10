Braves d'Atlanta: des acquisitions payantes d’Alex Anthopoulos

Les Braves d’Atlanta seront de la Série mondiale et les multiples acquisitions du directeur général montréalais Alex Anthopoulos y sont certainement pour beaucoup.

L’ancien DG des Blue Jays de Toronto a vu son joueur-vedette Ronald Acuna fils et son partant numéro 1 Mike Soroka tomber au combat cette saison. Il a réagi en faisant les acquisitions d’Eddie Rosario, Adam Duvall et Jorge Soler à la date limite des transactions, notamment.

Ces décisions ont été payantes puisque Rosario a claqué un circuit de trois points qui a fait la différence dans la victoire de 4 à 2 contre les Dodgers de Los Angeles lors du sixième match de la série de championnat dans la Nationale, samedi, qui procurait au club de la Géorgie un premier billet pour la Série mondiale depuis 1999.

Rosario montre par ailleurs la meilleure moyenne au bâton des éliminatoires à ,474.

«Quand nous avons obtenu le dernier retrait, je me suis dit: "Nous allons en Série mondiale, je n’arrive pas à y croire"», a dit Anthopoulos en entrevue sur le terrain après le duel fatidique.

Résilience

Pourtant, rien ne semblait destiner les Braves aux grands honneurs au cours de la saison. La deuxième moitié de la campagne était bien amorcée lorsque l’équipe a franchi la barre de ,500 pour la première fois.

Ainsi, Anthopoulos n’avait que de bons mots pour ses joueurs qui n’ont jamais abandonné en cours de route et en qui il avait confiance.

«Ils ont joué à fond tout le long. Ils ont joué avec intensité encore et encore. Nous étions là. Nous étions proches», a lancé Anthopoulos.

«[Le président] Terry McGuirk est venu me voir à la pause du match des étoiles et m’a dit que j’avais tout ce dont j’avais besoin pour rendre cette équipe meilleure et nous sommes allés de l’avant à toute vitesse.»

La Série mondiale opposera les Braves aux Astros de Houston. Elle débutera mardi, avec le premier duel au Texas.