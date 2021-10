Courte et triste histoire d’amour

Je vivais une passionnante histoire d’amour avec un homme rencontré sur le Net il y a six mois. Je me promenais entre ciel et terre depuis ce temps tant nos moments d’intimité me transportaient. Mais à partir du moment où je me suis mise à insister pour qu’on fasse vie commune, il s’est éclipsé de ma vie, non sans m’avoir dit que sa situation d’homme marié ne lui permettait pas de partager sa vie avec moi. Je suis tombée des nues en réalisant que je m’étais fait avoir de la sorte et je ne m’en remets pas depuis.

Comment lui pardonner ça pour pouvoir me laisser aller à aimer de nouveau ?

Une femme blessée

Ce n’est pas à lui que vous devez pardonner ce malheureux incident mais à vous-même. C’est en mettant vos énergies sur votre propre apaisement que vous retrouverez la virginité nécessaire pour vous sentir apte à aimer de nouveau.