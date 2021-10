LÉONARD, Denis



1939 - 2021Le 20 août 2021, est décédé Denis Léonard à l'âge de 84 ans, époux de feu Françoise Couture décédée le 23 avril 2021 à l'âge de 81 ans. Ils rejoignent leur fille feu Chantal Léonard décédée en 2008.Ils laissent dans le deuil leurs petites-filles Maude Latendresse et Audrey Latendresse.M. Denis Léonard laisse dans le deuil son cousin Luc Guérin, ses cousines Marie-Claire Guérin, Roselyne Préville ainsi qu'autres parents et amis.Mme Françoise Couture laisse dans le deuil sa belle-soeur Pierrette Dyotte, son neveu The Hien Nguyen ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 octobre de 9h à 10h à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Une cérémonie suivra à 10h30 en la cocathédrale de Saint-Antoine et l'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Antoine par la suite.