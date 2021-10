Journée frustrante pour le Rocket

Le Rocket de Laval a été beaucoup moins incisif que la veille, son attaque se butant au gardien Jakub Skarek, et a plié l’échine au compte de 3 à 0 devant les Islanders à Bridgeport, dimanche après-midi.

Le club-école du Canadien de Montréal a ainsi encaissé un deuxième échec en cinq sorties cette saison. Il avait défait la veille les Bruins de Providence à son premier duel aux États-Unis depuis le 6 mars 2000.

L’ailier Anatolii Golyshev a fait mal au Rocket avec un doublé. Il a ouvert le pointage à mi-chemin de l’affrontement, avant de récidiver tôt au troisième vingt. De son côté, l’ancien hockeyeur de l’organisation du Tricolore Chris Terry a scellé l’issue de la rencontre en poussant la rondelle dans une cage abandonnée avec moins de deux minutes à écouler.

Dans une cause perdante, Cayden Primeau n’a pas eu à rougir de sa performance, même s’il a subi son premier échec en trois sorties. Il a effectué 35 arrêts, frustrant notamment Erik Brown sur une échappée tard en première période.

Laval a été incapable de profiter de deux avantages numériques. L’équipe a défié Skarek 31 fois au cours des 40 dernières minutes et totalisé 37 tirs pour l’ensemble de la partie. Gabriel Bourque et Jean-Sébastien Dea ont été les plus menaçants avec cinq lancers chacun.

La troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Houle jouera trois fois à la Place Bell cette semaine. Elle accueillera les Marlies de Toronto - la filiale des Maple Leafs -, mercredi, avant un programme double face aux Americans de Rochester, vendredi et samedi. Dans la section Nord, seuls les Comets d’Utica sont toujours invaincus, eux qui comptent six points.