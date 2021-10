L’Armada freine la séquence victorieuse de l’Océanic

RIMOUSKI | L’Armada de Blainville-Boisbriand a freiné à trois la séquence victorieuse de l’Océanic avec gain serré de 4-3 ce dimanche devant 2361 spectateurs au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Par la même occasion, l’Armada met un terme à une mauvaise séquence de six revers. « Dans les cinq dernières minutes de la première période, nous avons accordé quatre surnombres, plus que pendant tout le match de la veille. Les gars ont commencé à étirer leurs présences et à moins bien jouer en équipe et l’Armada est revenue de l’arrière », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui n’a pas apprécié qu’Antoine Roy s’en prenne à Maël St-Denis, lors d’une mêlée en troisième période. « On ne devrait pas s’attaquer pas aux joueurs de 16 ans dans cette ligue », lance-t-il.

Photo Alexandre D’Astous

Autre départ canon de l’Océanic

Pour un deuxième match de suite, l’Océanic a connu un départ canon pour prendre les devants 2-0. L’Armada a obtenu son premier lancer sur Patrick Hamrla à la 15e minute de jeu. L’Océanic en avait déjà 14 à ce moment. Tyson Hinds a ouvert la marque avec son premier but de la saison avec un tir du côté rapproché. Trente-huit secondes plus tard, Jacob Mathieu (3e) y est allé d’une belle poussée pour doubler l’avance des locaux. En fin de période, Zacharie Roy a réduit l’écart à un but en s’emparant du retour du lancer de Simon Pinard. Dans la dernière minute de jeu, Hamrla a bloqué Alexis Gendron en échappé.

Photo Alexandre D’Astous

L’Armada a profité de trois pénalités, dont une majeure imposée à Alexander Gaudio pour s’emparer du momentum en deuxième période. Roy a profité d’une bévue de Gabriel Jackson à la ligne bleue adverse pour contre-attaquer et créer l’égalité 2-2 à l’aide d’un excellent tir. Avec quatre minutes à faire à l’engagement, les officiels ont imposé une pénalité majeure et une extrême inconduite de partie à Gaudio pour une mise en échec à la tête du capitaine de l’Armada, Simon Lavigne.

Photo Alexandre D’Astous

L’Armada prend les devants

Après deux poteaux de l’Océanic, l’Armada a pris les devants pour la première fois de la rencontre à 3:14 de la troisième période par l’entremise de Simon Pinard. Après une séquence de brasse-camarade, Alexandre Joncas a doublé l’avance de l’Armada. En fin de période, Ludovic Soucy a réduit l’écart à un but, sur des passes de Hinds et Verreault.

En bref

Serge Beausoleil a apporté un seul changement à sa formation. Patrick Hamrla était le partant secondé par Gabriel Robert. Frédéric Brunet et Maxim Coursol sont blessés tandis que Charles Côté a été laissé de côté pour un 2e match de suite. L’Océanic amorcera un voyage de trois matchs en trois jours en Abitibi, jeudi à Rouyn-Noranda.