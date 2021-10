Le début de saison parfait des Sharks prend fin

Les Sharks de San Jose tentaient de clore un séjour dans la section Atlantique en demeurant invaincus depuis le début de la saison, dimanche à Boston, mais ils étaient fermement attendus par les Bruins, qui ont frappé trois fois en première période pour filer vers une victoire de 4 à 3.

Le club dirigé par Bob Boughner était en effet parfait en quatre parties cette saison après avoir notamment effectué des escales à Montréal, Ottawa et Toronto. Les Bruins étaient bien au fait de cette jolie séquence et ils ont amorcé le duel en force avec un but dès la 28e seconde de jeu.

Brad Marchand a ainsi ouvert les hostilités, avant de voir ses coéquipiers Derek Forbort et David Pastrnak en ajouter sans que les Sharks ne soient en mesure de répliquer.

Le quatrième but de l’équipe, inscrit par Jake DeBrusk en deuxième période, a d’ailleurs chassé Adin Hill de son filet après qu’il eut concédé quatre buts en 14 lancers. En relève, James Reimer a été parfait en bloquant les 20 rondelles dirigées vers lui.

Le Québécois Patrice Bergeron a certainement été au cœur de cette démonstration des Bruins. S’il est impossible de savoir si le vétéran a pris la parole dans le vestiaire en vue de cette rencontre, il a certainement montré l’exemple en étant l’architecte de deux buts des siens.

Vaine remontée

Les Sharks ont bien failli revenir de l’arrière en troisième. Tomas Hertl et Timo Meier ont en effet réduit l’écart, mais Linus Ullmark a limité les dégâts par la suite, réalisant finalement 23 arrêts.

Cette défaite des Sharks signifie qu’il n’y a plus que cinq équipes de la Ligue nationale de hockey qui n’ont toujours pas perdu: les Oilers d’Edmonton, les Blues de St. Louis, les Panthers de la Floride, les Hurricanes de la Caroline et le Wild du Minnesota. Le Wild sera d’ailleurs en action en après-midi.

Les Sharks termineront leur périple à l’étranger mardi face aux Predators de Nashville. Pour leur retour à la maison jeudi, le Canadien de Montréal sera de passage en Californie.