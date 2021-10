Réussite et persévérance en milieu scolaire: comment contrer les effets de la pandémie?

Dans le cadre de la Relance scolaire 2020, Éducaide et Kaleido – en collaboration avec l’Association des directions d’établissement scolaire ainsi que l’Association des directeurs généraux des centres de services – ont invité les différents centres de formation professionnelle du Québec à soumettre un projet pour aider à contrer les effets négatifs de la pandémie.

En sachant que le taux de décrochage scolaire a plus que doublé depuis le début de la pandémie, selon des chiffres rapportés par le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage, les projets soumis devaient poursuivre l’un de ces deux objectifs: la persévérance scolaire et le retour aux études.

Les projets sélectionnés ont proposé une aide destinée à plus de 5 000 élèves vulnérables et a touché des secteurs d’activité comme l’aide alimentaire, l’orthopédagogie, l’alternance travail études, les services psychologiques, le flambeau de la persévérance, le matériel pédagogique et l’aide aux études à distance.

Les grands gagnants

Parmi les 51 projets acceptés, en provenance de 47 établissements de partout au Québec, trois ont été couronnés grands gagnants de la Relance scolaire 2020.

« La persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible, le possible probable et le probable réalisé », Léon Trotsky. Éducaide, a permis à plusieurs élèves de vivre des réussites en valorisant leurs efforts et leur persévérance. Éducaide est un véritable coup de pouce qui fait la différence dans leur vie et qui les encourage à poursuivre leurs rêves », mentionne Danielle Boucher, présidente du conseil d’administration d’Educaide

Voici les établissements en question qui ont eu la chance de recevoir un financement:

1. CFP Val-d’Or

Facebook // CFP Val d'Or

« Grâce au soutien financier d’Éducaide et Kaleido, nous avons pu réaliser des capsules vidéo pour promouvoir la persévérance scolaire auprès des élèves en formation professionnelle. En plus de leur donner des conseils, les capsules contiennent des témoignages d’élèves qui ont vécu des difficultés et qui ont réussi à les surmonter.

Le projet s’est avéré essentiel en temps de pandémie pour soutenir les élèves à obtenir leur diplôme. Il pourra être réutilisé durant plusieurs années pour réduire le décrochage scolaire », confie Jason Yergeau, directeur du CFP Val-d’Or.

2. Centre de services scolaires Beauce-Etchemin

Facebook // Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

« Lors de la crise, le soutien d’Éducaide et Kaleido a permis d’intervenir rapidement auprès des étudiants nouvellement inscrits dans nos programmes. Nous avons pu déployer des ressources pour mieux les orienter et les aider dans la réalisation de leur projet de vie.

Grâce au projet Chapeaux les gars, nous avons pu remettre des bourses aux garçons inscrits dans des programmes à caractère plus féminin et ainsi nous assurer qu’ils demeurent avec nous jusqu’à la toute fin de leurs programmes. Mission accomplie! », mentionne Marie-Josée Fecteau, directrice du service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et des services aux entreprises.

3. CFP Alma

Facebook // CFP Alma

« Dans les derniers mois, la COVID-19 nous a poussés à innover en transformant nos méthodes d’enseignement et Éducaide et Kaleido nous ont donné les moyens de le faire.

Maintenant, les élèves ont plusieurs options pour suivre nos formations, ce qui diminue considérablement le taux d’absentéisme et augmente le taux de réussite. D’ailleurs, nous observons actuellement une augmentation de plus de 41,2% de nos inscriptions, ce qui confirme que ces changements répondent mieux aux besoins de notre clientèle!

Ceux-ci peuvent maintenant étudier à partir de la maison, de l’école et en entreprise. Par exemple, notre programme Soutien informatique est donné 50% en ligne / 50% en entreprise et nous avons des élèves provenant de partout au Québec de Chibougamau à Gatineau. Tout un changement pour le CFP Alma! », précise Manon Larouche, conseillère technopédagogique au CFP Alma.

Un partenariat gagnant

En unissant leurs forces, Éducaide et Kaleido ont permis de réaliser l’objectif de la campagne, qui consistait à promouvoir la persévérance scolaire et le retour aux études, ce à quoi les projets sélectionnés ont contribué fortement.

« La pandémie nous a fait réaliser, encore une fois, l’importance de la persévérance scolaire et a multiplié les embûches sur le chemin de la réussite. Les jeunes ont, plus que jamais, besoin d’accompagnement et de moyens pour les aider à réaliser leur plein potentiel et l’initiative la Relance scolaire, en partenariat avec Éducaide et Kaleido, a permis à des centaines d’entre eux de poursuivre leur rêve. Félicitations ! », indique Isabelle Grenier, présidente et chef de la direction de Kaleido.

Pour plus d’informations sur l’implication d’Éducaide dans la lutte au décrochage scolaire ou la manière dont Kaleido accompagne les jeunes dans leur parcours et facilite celui-ci, rendez-vous sur leurs sites Web!