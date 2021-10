Sainte-Marie-Madeleine: un motocycliste de 15 ans dans un état critique

Un motocycliste de 15 ans se trouvait dans un état critique, dimanche soir, après avoir été percuté par un véhicule sur la route 116, à Sainte-Marie-Madeleine, en Montérégie.

Les services d’urgence ont été appelés vers 18 h 30 pour cette collision entre une voiture et un cyclomoteur, qui circulaient tous les deux en direction ouest sur le boulevard Laurier.

Gravement blessée, la jeune victime a été transportée vers un centre hospitalier où l’on craindrait pour sa vie, a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Valérie Beauchamp.

Un reconstitutionniste de la police provinciale était attendu sur les lieux en soirée afin d'analyser la scène et déterminer les causes et les circonstances de cette collision.

La route a été complètement fermée dans cette zone à 90 km/h le temps de l’enquête.