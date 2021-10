Visages de notre histoire: portrait de Leonard Cohen (1934-2016)

Leonard Cohen, rêveur et poète

Né à Westmount le 21 septembre 1934, Leonard Cohen est le fils de Nathan Cohen, propriétaire d’un magasin de vêtements d’origine polonaise, et de Marsha (Masha) Klonitsky, d’origine lituanienne. Celle-ci est la première à l’initier à la musique, en lui chantonnant des chansons du folklore yiddish et russe. Le décès de son père, lorsqu’il a neuf ans, de même que l’univers spirituel de la communauté juive marquent l’enfance de Leonard Cohen. Au Westmount High School, il participe à de nombreuses activités parascolaires, du théâtre au cheerleading. Découvrant la littérature et la guitare acoustique, il forme avec quelques amis un groupe country-folk, les Buckskin Boys. Accepté à l’Université McGill en 1951, il est encouragé par Irving Layton, entre autres, à écrire de la poésie et à la réciter en public. Après la parution de son premier recueil Let Us Compare Mythologies en 1956, son écriture se raffine au fil de ses expériences et de ses voyages, l’amenant vers une carrière musicale.

Réalisations

De la poésie à la chanson

Popularisée à la fin des années 1960, la chanson Suzanne lance la carrière de Leonard Cohen aux États-Unis. Pourtant, sa source d’inspiration est purement montréalaise : de la chapelle de Notre Dame de Bonsecours à sa muse, Suzanne Verdal, qui l’avait accueilli jadis dans son appartement bohème du Vieux-Montréal avec du thé et des oranges venus de Chine. Au fil des décennies, il enchaîne les albums et les prestations à travers le monde. En 1984, il lance le disque Various Positions où l’on trouve l’une de ses compositions les plus connues, Hallelujah. Au total, plus de 1500 de ses chansons ont été reprises par de grands interprètes, dont Sting, Bono, Elton John, Willie Nelson, Peter Gabriel, Suzanne Vega, et bien d’autres. Récipiendaire des plus hautes distinctions au pays, il est introduit au Panthéon de la musique canadienne en 1991, à celui des auteurs-compositeurs du Canada en 2006 ainsi qu’au Rock and Roll Hall of Fame en 2008.

Héritage

Leonard Cohen dans l’ADN montréalais

En 2016, la disparition de Leonard Cohen laisse un grand vide, et cela, surtout à Montréal. Pendant des décennies, cet artiste à la carrière internationale formidable a fait rayonner sa ville natale à travers le monde. Lui qui a su avec brio transposer son univers poétique en chanson, il laisse une œuvre d’une grande originalité qui a inspiré des générations d’artistes d’ici et d’ailleurs. C’est aussi dans les petites choses que Leonard Cohen laisse son empreinte dans la métropole montréalaise. Que ce soit quand on l’entrevoit lors de ses séjours à sa maison de la rue Vallières, dans le Petit Portugal, ou lors de ses promenades où il s’attarde sur la Main pour prendre un café à Bagel etc., il est à l’image de bien des Montréalais(es) qui l’apprécient à chaque représentation au Festival de jazz. Inaugurée au centre-ville en 2017, une immense murale reflète la grande humanité de cet artiste montréalais d’exception.