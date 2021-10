C’est le meilleur moment pour se procurer ses abonnements de ski

L’automne est toujours le meilleur moment où bénéficier de rabais sur ses billets de ski.

L’avantage d’un abonnement de saison est indéniable. En fonction du prix du billet ordinaire, votre abonnement est normalement payé après six ou huit sorties.

Toutefois, dans plusieurs stations, la vente de passes de saison ou de certaines catégories est déjà terminée.

Passes de l’ASSQ

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) offre, chaque année, plusieurs passes offrant divers rabais. La plus populaire est la carte Ski Passe-Partout, vendue dès le 3 novembre. Acceptée dans presque toutes les stations de ski du Québec, sauf au Massif de Charlevoix, elle se vend 45,99 $ + taxes et offre cinq rabais par station (deux rabais de 30 % et trois de 25 %).

L’ASSQ offrira, en décembre, sa passe Ma première fois, qui coûte 29,99 $ pour débutants adultes ou enfants. Vous bénéficiez d’une séance d’initiation de 60 minutes, location d’équipement incluse. À noter que les passes Mobilski et Provinciale sont déjà toutes vendues.

Contrairement aux années passées, les passes de l’ASSQ sont désormais 100 % numériques et se vendent uniquement en ligne (boutique.maneige.ski/produits), et non chez Sports Experts. Vous créez votre compte avant d’acheter votre passe. Vous sélectionnez la station et payez le billet sur la boutique Maneige en assignant la passe. Maneige émet un code à barres que l’on imprime ou conserve sur son téléphone et que l’on présente à la billetterie de la station.

Autres passes

Le Conseil canadien du ski (CCS) revient cette année avec son très populaire Passeport des neiges à 29,99 $ (pour deux ans), destiné aux enfants de 4e et 5e années du primaire. Vous bénéficiez de deux billets de ski gratuit dans toutes les stations participantes au pays.

Certaines conditions s’appliquent, comme de skier en compagnie d’un adulte payant. On l’achète sur le site web du Conseil canadien du ski (https://store.goskiinggosnowboarding.ca/fr • https://canadianliftpass.ca/?lang=fr), qui offre aussi son laissez-passer canadien (rabais jusqu’à 34 % sur les billets de ski).

Tourisme Cantons-de-l’Est, Bromont, Orford, Owl’s Head et Sutton ramènent cet hiver leur passe L’Est Go, en vente en ligne (https://www.cantonsdelest.com/lestgo), qui permet quatre journées de ski à prix réduit.

Enfin, les sites powski.com et liftopia.com reviennent aussi cet hiver avec leurs rabais, mais pas fami-ski.org.

Conseils