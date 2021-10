Coca-Cola conserve son titre de premier pollueur

Malgré ses engagements volontaires de commencer à consigner ses bouteilles, la compagnie Coca-Cola a conservé sa couronne du premier pollueur mondial pour la quatrième année consécutive.

Selon l’organisme breakfreefromplastic.org, les emballages de marque Coca-Cola ont été plus souvent repêchés que ceux des deuxième et troisième plus importants pollueurs, et ce, pour une troisième année consécutive, suggérant que l'engagement de Coca-Cola a peu d'impact sur la pollution environnementale que la compagnie cause avec ses produits.

Précisément, 19 826 échantillons de plastiques de la multinationale ont été cueillis dans 39 pays.

Par ailleurs, toujours selon breakfreefromplastic.org, PepsiCo demeure parmi les trois principaux pollueurs plastiques chaque année depuis 2018. L’entreprise a récemment annoncé de nouveaux engagements volontaires pour réduire de moitié son utilisation de plastique d'ici 2030, mais ce serait insuffisant.

«Sans un virage plus ambitieux vers plus de conteneurs, il est peu probable que leur statut de principal pollueur plastique change», a affirmé l’organisme dans un rapport sur son site web.

«Pour la première fois depuis que nous avons commencé à réaliser des audits de marques mondiales en 2018, Unilever est passée à #3 des pollueurs globaux. Il s'agit d'un développement particulièrement flagrant, car la société sert de partenaire principal pour la COP26 à Glasgow cette année.»

Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Mondelēz International, Philip Morris International, Danone, Mars, Inc. et Colgate-Palmolive, complète le palmarès des dix entreprises les plus polluantes en matière de plastiques.

«Les jeunes ont le plus à perdre»

Selon l’organisme, ce sont les jeunes qui ont le plus à perdre à ne pas s'attaquer à la fois aux crises climatiques et à la pollution de plastique, bien qu'ils aient fait le moins (de dommages) pour les provoquer.

«Il est plus important que jamais que les gouvernements nationaux tiennent les entreprises responsables de leur pollution, car les engagements volontaires des entreprises ne parviennent pas à réduire la pollution», peut-on lire dans la publication diffusée sur la page frontispice.

«Le monde ne peut pas continuer à dépendre des combustibles fossiles, y compris la part importante des combustibles fossiles étant transformées en plastique», est-il aussi indiqué.

Pour parvenir à étudier tous ses échantillons recueillis, #breakfreefromplastic.org a fait appel à 11 184 bénévoles dans 45 pays. Ils ont mené 440 audits de marque, une initiative qui implique de compter et de documenter les marques trouvées sur les déchets plastiques, sur six continents.

Au total, 330 493 pièces de plastique ont été collectées et analysées afin d'identifier les entreprises qui polluent le plus avec des déchets plastiques.