Comment remplir ce creux au fond de moi?

Je travaillais dans le domaine des relations publiques avant que la crise sanitaire ne me force à rentrer chez moi pour un temps indéfini. En perdant mon emploi, je perdais aussi tout mon réseau de relations sociales, car à part ma mère, je n’avais plus aucune relation en dehors de mon milieu de travail. Comme je passais le plus clair de mon temps à travailler, au fil des ans j’avais laissé tomber tous mes autres amis.

Vous imaginez le vide dans lequel je me retrouvais subitement, rendue à plus de 40 ans. Au bout de quelques mois, n’en pouvant plus de ne rien faire et de ne voir personne, j’ai décidé d’aller cohabiter avec ma mère. Mais ça n’a duré que quelques semaines, car je retrouvais quasi intacte chez elle toute la gamme des sentiments négatifs qu’elle avait toujours nourris à mon endroit.

J’avais été celle qui lui avait ravi son mari, mon père, qui me vouait un amour démesuré et qui me pardonnait tout. Celle qui avait jeté par-dessus bord les grands principes religieux qui avaient guidé sa vie à elle et qui avait choisi de mettre de l’avant une féminité exacerbée qu’elle avait toujours trouvée vulgaire. Celle enfin qui avait mis de côté la possibilité d’une vie de famille rangée au profit d’une existence vécue dans la liberté, particulièrement hors des contraintes du mariage.

Après quelques mois, je suis retourné vivre chez moi dans la plus grande solitude. L’entreprise pour laquelle je travaillais n’ayant pas rouvert ses portes depuis, il a fallu que je me déniche un travail dans un domaine connexe, moins payant, et qui m’offre aussi beaucoup moins de possibilités de me faire valoir dans la sphère publique.

Au fil des jours, je me sens de plus en plus mal. J’ai l’impression d’un vide intérieur qui ne pourra jamais ni se remplir ni se refermer. Moi qui avais toujours été comme une espèce de centre d’attraction, je suis devenue fade et drabe comme ça se peut pas, et je ne vois pas venir le jour où les choses vont changer. Je n’ose plus appeler personne de mes connaissances d’avant tant j’aurais honte de leur dévoiler combien ma vie est devenue plate à mort. Que me reste-t-il comme option à part disparaître, puisque de toute façon, plus personne ne s’intéresse à moi ?

Perdue à jamais ?

Personne n’est jamais perdu à jamais. Il suffit juste de ranimer la flamme qui s’est éteinte en vous. Commencez à le faire en appelant le 1-800-APPELLE pour obtenir une aide ponctuelle afin d’éliminer vos pensées suicidaires actuelles. Ce n’est pas qu’il n’y a plus rien de bon dans votre vie, c’est que vous n’en voyez plus les bons aspects. Vous avez jadis vécu dans le regard des autres, et cette trop longue traversée, seule avec vous-même, a bouché vos horizons.

La détresse qui s’est installée en vous, vous avez l’obligation de la confronter pour l’évacuer. Ce qui ajoute à l’ampleur de votre désarroi, c’est votre gêne à en parler avec vos connaissances. Et comme votre mère semble inadéquate pour vous écouter, il faut absolument avoir recours à une aide thérapeutique.

Il y a urgence à le faire pour ne pas laisser ce vide s’agrandir. Il faut rebâtir votre estime de vous-même qui a été mise à mal, et le faire sur des bases plus saines et solides. En vous reconnectant à vos qualités intrinsèques, votre goût de vivre reviendra.