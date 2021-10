Comment trouver le meilleur prix pour vos assurances

Vous rappelez-vous de la dernière fois que vous avez magasiné vos assurances? Si vous faites affaire avec la même compagnie depuis plusieurs années, il se peut que vous payiez un prix trop élevé par rapport à vos besoins.

En effet, pour économiser gros, mieux vaut comparer les prix des assureurs avant de se lancer dans un contrat. Afin d’éviter le casse-tête des demandes de soumission et du magasinage en ligne multiple, faites affaire avec un service comme ClicAssure.

Ce comparateur d’assurance totalement gratuit fait l’exercice pour vous afin de vous aider à dénicher le service le plus adapté à vos besoins... et à votre budget.

Comment savoir si vous déboursez un prix qui ne vous convient plus?

Votre vie évolue constamment

D’abord, il faut savoir que les experts recommandent un changement de régime d’assurance aux trois ans. Pendant ce temps, de nombreux événements peuvent se produire dans votre vie: rénovations, changement de voiture ou d’emploi, départ des enfants pour l’université, etc.

Par exemple, le remplacement d’un chauffe-eau, la rénovation d’une salle de bains ou encore la construction d’un nouveau gazebo, peuvent avoir un impact sur le prix de votre assurance habitation.

Votre fille a quitté le nid familial? Il faudra songer à la retirer de votre assurance auto comme conductrice occasionnelle, ce qui pourra diminuer considérablement le tarif mensuel de votre prime.

Évidemment, un accident ou un sinistre peut toujours avoir un effet sur le prix de vos assurances: en un tel cas, il n’est pas recommandé de quitter votre prestataire d'assurances immédiatement après l’événement, et ce, même si vous n’êtes pas satisfait de votre forfait en cours.

Trouver la meilleure offre

Tout comme les compagnies de télécommunication, les assureurs renouvellent constamment leurs offres. Avant votre renouvellement annuel, prenez le temps de vous renseigner sur les nouveaux produits d’assurance proposés par votre prestataire. Une valeur de remplacement sur les voitures, par exemple, pourrait vous être utile en cas de pépin sur la route.

Assurez-vous également de comparer les primes des compagnies concurrentielles afin de vous assurer de payer le prix le plus juste, et ce, régulièrement. L’exercice vous semble compliqué?

ClicAssure est une compagnie d’ici qui récolte en quelques minutes plusieurs soumissions d’assureurs.

Il suffit de remplir un formulaire pour obtenir jusqu’à trois tarifs différents et les comparer. Il va sans dire que la plateforme permet de magasiner plus rapidement que si vous contactiez vous-même les assureurs et courtiers un à un.

La plateforme fait affaire avec plus d’une centaine d’assureurs directs et de cabinets de courtage. Comme ceux-ci sont des compétiteurs, ils vous fournissent leur meilleure offre.

Après avoir consulté leurs propositions, il ne vous reste qu’à négocier et conclure l’entente de votre choix. En moyenne, les utilisateurs de ClicAssure économisent 406 $ par année sur leur assurance auto en se prêtant à l’exercice.

Malgré tout, il faut éviter de changer d’assureur chaque année, puisque les compagnies sont rebutées par ceux qui ne leur sont pas fidèles. De plus, faire confiance à une entreprise sur une période donnée pourrait vous obtenir des tarifs « fidélité » avantageux.

Besoin de changement? Pour obtenir le prix d’assurances le plus juste, consultez la plateforme ClicAssure.